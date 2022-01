Appel à candidature pour l’édition 2022 de Miss Moorea

L’association Miss Moorea, présidée par Heimana Teatuira, prépare l’édition 2022 de Miss Moorea. Un casting est organisé le 5 février à l’hôtel Manava.

Miss Moorea est une association fondée en 2016 par Puahinano Bonno, ancienne présidente du bureau et ex miss Tahiti 2009. Elle a pour objectif de promouvoir les îles de Moorea et Maiao, et d’organiser l’élection de Miss Moorea tous les deux ans. En 2019, le bureau de l’association a été repris par le jeune Heimanu Tetauira, alors âgé de 19 ans. Avec son équipe, il a organisé l’édition 2020 de Miss Moorea et s’attaque désormais à la préparation de l’édition 2022, qui aura lieu dans les prochains mois.

Afin de mener à bien le déroulement de l’évènement, le Comité lance un appel à candidature et donne rendez-vous aux futures candidates le samedi 5 février 2022 à partir de 9h00 à l’hôtel Manava Moorea. Ce concours est « une aventure de 3 mois », « une véritable expérience de vie pour les jeunes filles de Moorea et Maiao ». Les candidates participeront à plusieurs activités liées à la culture, l’environnement et la connaissance de leurs îles, explique le comité. Elles partageront des moments fort dans l’aventure et rencontreront des personnalités qui leur enseigneront l’élocution et le comportement scénique.

Avec communiqué