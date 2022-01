Appel à témoins : un homme retrouvé mort à Tiarei

Ce samedi matin le corps d’un polynésien âgé entre 20 et 40 ans a été découvert gisant dans un caniveau par les riverains au niveau du PK 29,5 à Hitia o te ra. La gendarmerie lance un appel à témoin pour identifier cet homme qui portait un casque de deux roues, sans véhicule à proximité.

Ce matin aux alentours de 6h30 un riverain de Tiarei a découvert un corps sans vie devant chez lui alors qu’il s’occupait de son jardin. Il portait un casque de deux roues mais aucun véhicule ni personne n’était aux alentours. Dans un communiqué la gendarmerie fait un appel à témoin : « la gendarmerie cherche à identifier cet homme âgé entre 20 et 40 ans, de taille et corpulence moyennes, type polynésien, cheveux longs, porteur d’un tatouage tribal au niveau de l’épaule gauche et vêtu d’un casque bol de couleur noir, d’un short de couleur gris avec des coutures oranges et des baskets de marques Asics de couleur noire avec un logo bleuc-blanc-rouge et lacets bleus. » Toute personne disposant de renseignements est invitée à appeler le 40 54 79 25 ou le 17.

