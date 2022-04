Appel aux artistes pour un concert de soutien à l’Ukraine

Un couple russe installé à Tahiti depuis plusieurs années organise un concert caritatif pour soutenir l’Ukraine et promouvoir la paix. Ils font appel aux artistes qui souhaitent participer et déjà les enseignants du Conservatoire, dont le ténor Peterson Cowan, sont partants.

Maxime et son épouse Natalia, un couple russe installé à Tahiti depuis plusieurs années, organisent un concert solidaire et caritatif pour l’Ukraine. Après un premier événement qui avait réuni un groupe de personnes devant l’assemblée pour affirmer leur opposition à la guerre, une prière commune avec plusieurs confessions religieuses, ils font aujourd’hui appel aux artistes, chanteurs et musiciens, pour se joindre à eux dans un concert caritatif. « On veut continuer à faire quelque chose pour montrer notre soutien à l’Ukraine et notre opposition à la guerre, et dire à quel point ça nous choque », explique Natalia. Les enseignants du Conservatoire sont déjà tous partants. Notamment Peterson Cowan, le ténor à la tête du département Chant lyrique, qui a de nombreux amis dans ce pays.

« Nous pensons que la Polynésie française, en tant que pays pacifique et responsable, peut et doit également participer au soutien mondial du peuple ukrainien. La communauté russo-ukrainienne de la Polynésie française a déjà initié ce soutien. Nous avons organisé une manifestation anti-guerre à Papeete qui a été largement soutenue », écrit le couple dans un courrier adressé au Conservatoire artistique de la Polynésie française pour demander son soutien. Comme l’explique Natalia, c’est Maxime, directeur d’orchestre et arrangeur, qui a eu l’idée du concert, souhaitant réunir un maximum d’artistes.

Les organisateurs prévoient de préparer des traductions françaises et tahitiennes de chansons russes et ukrainiennes. Ils lancent un appel aux poètes qui aimeraient participer à la traduction. « Ça ouvre la voie à la créativité collective ! On imagine que nous ne sommes pas seuls et si certains veulent montrer leur support à l’Ukraine, ils peuvent participer. » Ce concert est « un événement culturel et humanitaire » précise le couple, qui explique que l’argent récolté servira à soutenir la population ukrainienne. Et surtout, il s’agit d’un concert pour promouvoir la paix.

Concernant le concert, la date, le lieu, ainsi que l’affiche seront précisés ultérieurement. Mais le couple est déjà sur une autre action : ils vont lancer un concours de logos pour produire des autocollants qui seront ensuite vendus à la population, toujours pour soutenir l’Ukraine.