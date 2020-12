Appel aux dons : 500 cartons de vêtements récoltés pour Fidji

Les bénévoles de la Croix-rouge, du ministère de la Santé et de plusieurs associations s’activent ce dimanche, pour trier et empaqueter les dons collectés ces derniers jours au fenua au profit de Fidji. Le navire Tahiti Nui doit appareiller ce lundi pour l’archipel touchée il y a une dizaine de jours par un violent cyclone.

[MàJ 14h45] : vu la quantité de travail restant, le Pays et la Croix-Rouge cherchent des volontaires pour aider à trier les vêtements ce dimanche après-midi et jusqu’à 20 heures à la présidence.

De grands sacs de vêtements en vrac d’un côté, des paquets bien triés et estampillés « Solidarité Fidji » de l’autre. Ce dimanche matin, plusieurs dizaines de bénévoles étaient réunis sous le chapiteau de la Présidence pour préparer les dons collectés en faveur des victimes du cyclone Yasa. Des dons apportés par des centaines de Polynésiens dans les mairies jusqu’à samedi, et dans les centres de récolte jusqu’à ce midi. « Hier, on avait fait 300 cartons, et on devrait en faire 200 de plus aujourd’hui », explique Maiana Bambridge, vice-président de la délégation territoriale de la Croix-Rouge, dont beaucoup de bénévoles ont répondu présents. S’y ajoutent des volontaires issus de la direction de la santé – le ministre Jacques Raynal était lui aussi à l’oeuvre – ou d’autres administrations du Pays, des étudiants et des bénévoles de différentes associations, notamment des sans-abri venus prêter main forte.

L’idée : séparer les vêtements trop abimés ou tachés – ils serviront de chiffon, notamment sur les bateaux de la flottille du Pays – et classer les vêtements en fonction de leur destinataire. Femme, homme, enfant… Pour Karl Lis, le président de la délégation de la Croix-Rouge, il s’agit de faciliter la tâche à ceux qui recevront les vêtements une fois à Fidji.

Et si « c’est le rush », ce dimanche, c’est que le navire qui doit convoyer ces dons appareillera dès demain matin. Le Tahiti Nui transportera à son bord ces dons de vêtements mais aussi du matériel et des matériaux de premier secours financés par le Pays à hauteur de 15 millions de francs. « D’après ce qu’on sait, l’aide alimentaire est déjà assurée par les instances locales, les Australiens et Néozélandais, reprend Karl Lis. Mais après un cyclone, les gens n’ont plus de toit, plus rien, tout s’est envolé ». Les vêtements, qui doivent être débarqués dans six jours à Fidji seront donc les bienvenus.

Les 17 et 18 décembre, Yasa, deuxième cyclone destructeur de l’année pour Fidji, a balayé l’île de Vanua Levu, au Nord-Est de l’île principale de Viti Levu. Les vents, dont les rafales ont atteint 345 kilomètres heures, et les précipitations intenses, ont détruits de nombreuses habitations et infrastructures.