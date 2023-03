Appel aux dons pour la Turquie

Les séismes du 6 février dernier ont fait 50 000 morts en Syrie et en Turquie. Michel Köksal Mutlu, chef d’entreprise et représentant de la communauté turque de Polynésie française, avec le président du Pays, Édouard Fritch, lancent un appel aux dons.

Michel Köksal Mutlu, chef d’entreprise et représentant de la communauté turque de Polynésie française, lance un appel aux dons. Selon un dernier bilan, la Syrie compte 5 951 morts et la Turquie 44 374 morts, victimes des violents séismes du 6 février dernier. Dans cette catastrophe qui a touché onze villes, les autorités ont comptabilisé 120 000 immeubles effondrés, 100 000 blessés mais également 90 000 personnes sauvées, dont certaines après 13 jours bloquées sous les décombres.

Depuis l’événement tragique, Michel Köksal Mutlu essaye de récolter des fonds pour pouvoir aider la population en souffrance « par citoyenneté, par solidarité et par patriotisme à l’égard de mon peuple en détresse », accompagné de la petite communauté turque en Polynésie française qui compte environ 25 personnes avec les familles. « Certes, nous ne sommes pas beaucoup, mais c’est l’action qui compte et, avec des petits moyens mis ensemble, on arrive à faire de grandes choses. C’est pourquoi je mène ce combat depuis le début du séisme. » Un compte a été ouvert à la Socredo avec l’aide du président du Pays, Édouard Fritch et les fonds récoltés seront transmis directement sur un compte spécial ouvert par l’ambassade de Turquie à Paris qui transmettra à son tour l’argent aux organismes mobilisés pour porter secours à la population turque et surtout contribuer à la reconstruction des villes détruites.



« Nous comptons sur la générosité et le cœur des Polynésiens pour nous aider dans cette action menée par notre petite communauté turque en Polynésie françaises et démontrer qu’à l’autre bout du monde, nous les soutenons », conclut Michel Köksal Mutlu qui reste très ému quand il parle de la situation dans son pays d’origine.