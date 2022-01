Appel aux dons pour les Tonga

Le gouvernement a lancé un appel aux dons pour la population de Tonga, durement touchée par la violente éruption volcanique du 14 janvier dernier. La population est invitée à déposer ses dons à la flottille administrative cette semaine avant le départ du Tahiti Nui 1 vendredi.

Le gouvernement vient de lancer un appel aux dons pour la population de Tonga, après la violente éruption volcanique du 14 janvier dernier. L’éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai a provoqué un tsunami d’1,20 mètre sur le littoral nord de Nuku’alofa, la capitale. Des alertes au tsunami avaient également été lancées aux Fidji, Samoa, en Nouvelle-Zélande, Australie, en Alaska et sur la côte ouest américaine. En Polynésie française des vagues entre 30 et 60 cm avaient été enregistrées, sans pour autant que l’alerte soit donnée.

Les photos prises après la catastrophe aux îles Tonga montraient un pays dévasté. Les médias rapportaient la contamination par les cendres du volcan ou l’eau de la mer des réserves d’eau de plusieurs milliers de personnes et la destruction des cultures ainsi que des habitations.

La collecte de dons est organisée au siège de la flottille administrative située à Motu Uta, du lundi 24 au jeudi 27 janvier, de 7h à 17h30. Les besoins concernent des bouteilles d’eau, des vêtements, des produits sanitaires et de propreté, ainsi que des denrées alimentaires non périssables. Le Pays espère également obtenir des citernes de stockage et des bâches, comme le demande le Forum du Pacifique qui a relayé les besoins des Tonga. Le navire Tahiti Nui 1 quittera Papeete le vendredi 28 à destination de Nuku’alofa.