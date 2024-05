Appel des ancêtres, île-monstre et retrouvailles… Vaiana 2 se dévoile

Les studios Disney ont diffusé la nuit dernière une première bande-annonce pour le très attendu Vaiana 2. La jeune héroïne devrait de nouveau naviguer entre les îles et les mythes polynésiens et même pousser l’aventure jusque dans les « eaux dangereuses des confins des mers d’Océanie ». Au programme, un appel des ancêtres, une créature mi-île, mi-monstre, et des acolytes toujours au rendez-vous, avec Pua, Heihei, et bien sûr Maui.



« C’est l’invitation des ancêtres à voguer sous d’autres cieux, pour rassembler notre peuple, éparpillé à travers l’océan ». Une seule phrase, mais beaucoup de promesses pour cette suite du premier Vaiana – Moana en anglais – qui a rapporté à Disney près de 700 millions de dollars en 2016. Huit ans plus tard, la jeune héroïne – elle a 16 ans à la fin du premier volet d’après ses créateurs – repart pour de nouvelles aventures dans les îles et les mythes de la Polynésie d’antan. Le scénario est toujours gardé secret, mais Disney parle d’un voyage « dans les eaux dangereuses des confins des mers d’Océanie ». La bande-annonce laisse entrevoir quelques moments forts : un « appel des ancêtres », une confrontation avec un monstre gros comme une île, un énorme requin-baleine phosphorescent, et semble-t-il plutôt pacifique, et bien sûr les retrouvailles avec le demi-Dieu Maui, à qui Dwayne « The Rock » Johnson prête toujours sa voix. Les fans peuvent être rassurés par ces images : Vaiana sera toujours accompagnée de ses fidèles acolytes, le cochon pua et heihei le coq, cautions comiques de la série.

Disney, qui prépare déjà une version en « live-action » (avec de vrais acteurs), en profite pour confirmer la date de sortie de ce film d’animation à gros budget : ce sera le 27 novembre. Et Vaiana 2 sera visible au fenua en même que partout ailleurs dans le monde : Pacific Films a déjà annoncé une programmation à cette date dans les salles du Liberty et du Hollywood. Nul doute que le Majestic devrait lui emboîter le pas.