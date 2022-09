Le service de l’emploi organise depuis le début du mois d’août des job dating « spécial apprentissage ». Mercredi 14 septembre, il sera dédié à la formation de » Vendeur Conseiller et Commercial » et permettra aux apprentis de rencontrer différentes structures d’accueil et éventuels employeurs, au sevice de l’emploi entre 8 heures et 15 heures.

Le service de l’emploi (ex-Sefi) organise le mercredi 14 septembre une journée de rencontre entre apprentis et structures d’accueil et futurs employeurs, autour de la formation de « Vendeur Conseiller et Commercial ». L’opération du « job dating apprentissage » est répétée depuis le début du mois d’août et permet aux futurs apprentis âgés de 16 à 28 ans de rencontrer lors d’un entretien d’une dizaine de minutes, différentes structures dans lesquelles ils pourraient travailler en alternance avec leur formation. Une alternance d’une durée d’un an, au terme de laquelle ils sont censés être employés par la structure. Mercredi, le rendez-vous est donné à 8 heures au service de l’emploi et les employeurs éventuels seront présents eux aussi jusqu’à 15 heures.

Avec communiqué