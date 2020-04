Après des suspicions de navigation depuis Tahiti, Taha’a maintient le confinement

Le Haut-commissaire Dominique Sorain et le président Édouard Fritch ont annoncé, hier, une adaptation du confinement et une reprise progressive de l’activité dans tous les archipels hors des îles du Vent à partir de lundi. La commune de Taha’a a pourtant choisi de ne pas appliquer pour le moment les règles assouplies. Le conseil municipal a décidé « unanimement » le maintien d’un confinement strict sur toute la commune, et ce jusqu’au 29 avril.

« Certes, la pandémie mondiale COVID-19 n’a pas touché notre île. Toutefois, au vu des événements passés à Taha’a la vigilance reste de rigueur », écrit la mairie dans un communiqué publié vendredi.

Les événements « survenus durant le début de cette semaine » ne sont pas explicités, mais beaucoup d’habitants ont été informés que deux personnes auraient rompu l’interdiction de navigation inter-îles. Ils sont suspectés d’avoir effectué, à bord d’un poti marara, la traversée Tahiti – Taha’a pour assister aux obsèques d’un membre de leur famille.

Ne pouvant être certain que ces personnes n’avaient pas importé le virus sur l’île, le conseil municipal a décidé de ne pas ouvrir les établissements scolaires aux enfants – comme ce sera le cas, lundi, dans toutes les îles à l’exception de Tahiti et Moorea. Si les enseignants sont autorisés à rejoindre leur école, « les enfants devront rester à la maison », insiste la mairie. La restriction des déplacements vers Raiatea (raison médicales, professionnelles urgentes ou motif familial impérieux) reste en vigueur, les attestations de déplacements dérogatoires restent obligatoires.

Vendredi midi, le Haut-commissaire Dominique Sorain avait insisté sur le maintien de l’interdiction de circulation inter-îles et plus particulièrement entre les Îles du Vent, seul archipel touché par le coronavirus, et le reste du fenua. « Même si on parle d’allègement de confinement, il faut rester prudent parce que malheureusement quelques personnages font des bêtises », avait pointé quelques heures plus tard le ministre de la Santé Jacques Raynal, expliquant que des personnes s’étaient « baladés au travers de la mer ».