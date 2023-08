Après deux ans d’envolée, l’emploi recommence à stagner

Les derniers chiffres de l’ISPF confirment que le marché de l’emploi est stable depuis deux mois dans le secteur marchand. Après avoir connu l’effondrement en début de crise Covid, puis une embellie constante depuis la fin 2020, le secteur de l’hôtellerie – restauration, moteur économique du privé, semble avoir arrêté d’embaucher.

+0,1% pour l’indice de l’emploi salarié dans le secteur marchand. Le même chiffre au mois de mai que lors du précédent. Une « stabilité » qui rompt avec de longs mois d’envolée. Cet indice est calculé mensuellement par l’Institut de la statistique, sur la base des données de la CPS, dans les secteurs de l’industrie, de la construction, du commerce, de l’hôtellerie-restauration et des autres services. Et après s’être effondré lors du premier confinement de 2020 (-20 points en deux mois, une chute historique), il s’était peu à peu reconstitué au cours de la crise Covid. Dès la fin 2021, rebond du tourisme aidant, l’indicateur retrouvait ses couleurs d’avant pandémie et continuait depuis son chemin ascendant au rythme des embauches dans les hôtels, et des bonnes performances de l’économie polynésienne. Ce n’est donc qu’en avril de cette année que la courbe a commencé à flancher. Et ce n’était visiblement pas un palier isolé. Ce lundi, l’ISPF a publié un indice du mois de mai qui, encore une fois, est considéré comme « stable ». Les effectifs n’augmentent pas dans l’industrie, le commerce et les services, et ils ont même tendance à légèrement baisser dans l’hôtellerie restauration, malgré les corrections saisonnières effectuées par les spécialistes de l’institut. Rien d’inquiétant pourtant : non seulement l’indice ne baisse pas, mais il est toujours largement haussier sur les douze derniers mois : 3,6 % d’augmentation, pour une variation moyenne de 2,5% entre 2018 et 2022.