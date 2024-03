Après la station d’épuration, Paea va rénover son réseau d’eaux usées

Les travaux de réhabilitation de la station d’épuration de Tiapa, entrepris d’urgence par la commune, devraient prendre fin mi-mai. Une première phase d’un projet plus vaste chiffré à « au moins 400 millions », consistant à rénover le réseau d’eaux usées du lotissement Tehauparu auquel est justement reliée l’usine de traitement du PK 20,5.

Gros travaux en vue à Paea. Après ceux entamés en octobre dernier sur la station d’épuration de Tiapa, la commune prévoit d’attaquer la rénovation du réseau d’eaux usées du lotissement Tehauparu. Un gros chantier, prévu « sur le long terme » et dont le coût avoisinerait 400 millions. Mais il s’agit de « travaux indispensables », dit la commune qui constate au fil des années un « gros problème d’eau » qui croit au même rythme que la population de ce quartier dont le réseau d’assainissement est directement relié à la station de Tiapa. « Il y a énormément d’eaux usées qui découlent de cette zone, regrette Ragitea Bourgeois, chargée du développement urbain et de l’environnement à la mairie de Paea. Les logements qui étaient initialement conçus pour une famille sont surpeuplés. Il y a également un problème avec le réseau d’eau pluviale qui est connecté au réseau d’eaux usées… du coup la station d’épuration traite des eaux pluviales qu’elle ne devrait pas traiter. »

Baignade interdite depuis 1997

Mais avant de se pencher sur cette seconde phase, la mairie doit d’abord clore le chantier de réhabilitation de la station d’épuration de Tiapa. Des travaux entamés en octobre dernier, visant à résoudre le problème de pollution du lagon constaté depuis plus de 30 ans au niveau du PK 20,5 où la baignade est interdite depuis 1997. En cause, la mauvaise qualité des eaux rejetées par la station d’épuration qui fuit et déverse ses eaux chargées de germes d’origine organique. La chambre territoriale des comptes avait sonné l’alerte en 2019 ; l’association La Planète brûle avait porté l’affaire en justice. La municipalité avait ainsi été condamnée à « prendre toutes mesures nécessaires et appropriées » pour remédier à la situation. Les travaux de remise en état des filtrations automatiques et le remplacement des pompes devaient se finir mi-avril, mais ont pris un peu de retard. « À ce jour, on a eu l’approvisionnement d’une partie des fournitures, notamment les pompes. On a également des canalisations des eaux usées de la SEP qui doivent être déviées et des travaux électriques qui sont programmés d’ici la semaine prochaine avec EDT ». La réhabilitation de la seule station d’épuration gérée par la commune doit donc être totalement effective mi-mai, selon la municipalité qui insiste sur le fait que les eaux relâchées dans le lagon devraient alors avoir « une meilleure norme de rejet. »