Après le putsch, des Français évacués du Niger

La France a décidé d’évacuer dès mardi ses ressortissants du Niger, après le coup d’Etat militaire, a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Un avion est en route. Dans l’après-midi, l’État major des armées indiquait que l’évacuation des militaires français n’était, quant à elle, pas à l’ordre du jour. Le point avec notre partenaire Europe 1.

Un avion a décollé de Paris mardi à la mi-journée et est en route vers l’aéroport de Niamey pour évacuer les premiers ressortissants français de la capitale du Niger, a indiqué mardi à l’AFP une source informée de l’opération d’évacuation. Cette source s’est refusée à donner des détails sur l’heure de retour de l’appareil.

Le Quai d’Orsay avait annoncé ce matin que la France avait décidé d’évacuer dès mardi ses ressortissants du Niger, « compte tenu de la situation à Niamey ». Il a justifié cette décision par les « violences qui ont eu lieu contre notre ambassade avant-hier et la fermeture de l’espace aérien qui laisse nos compatriotes sans possibilité de quitter le pays par leurs propres moyens ». Mercredi dernier, un coup d’État militaire a renversé le président Mohamed Bazoum et des milliers de manifestants pro-putschistes et anti-français se sont réunis dimanche devant l’ambassade de France à Niamey. Le bâtiment a été pris pour cible

L’évacuation des militaires français n’est « pas à l’ordre du jour »

Selon l’État-major des armées, l’évacuation des militaires français présents au Niger, réclamée avec insistance par les putschistes, n’est « pas à l’ordre du jour ». L’opération d’évacuation concerne uniquement les civils, ressortissants français et européens.

Une centaine de ressortissants français attendent leur évacuation à l’aéroport de Niamey

« L’ambassadeur de France est sur place. Compte tenu des contacts et des connaissances du pays qu’il a, il a une inquiétude sur l’intégrité physique des ressortissants français », explique le Général François Chauvancy au micro d’Europe 1. Selon lui, c’est la meilleure personne apte à lancer une intervention d’évacuation.

Une centaine de ressortissants français attendaient devant l’aéroport international Diori Hamadi de Niamey mardi en début d’après-midi, avant un premier vol organisé par la France pour les évacuer, près d’une semaine après le coup d’État au Niger, a constaté un journaliste de l’AFP. Les ressortissants français sont les seuls voyageurs à l’aéroport. Ils sont arrivés dans des véhicules privés, avec des petits sacs, comme demandé par le consulat qui les a informés mardi à l’aube de l’organisation d’une évacuation basée sur le volontariat.

La police nigérienne y est présente aux côtés d’une vingtaine de soldats français en tenues civiles ou militaires, qui précisent que l’embarquement se fera comme « dans un aéroport classique ». Un premier avion à destination de Niamey a décollé de Paris mardi à la mi-journée, avait indiqué une source informée de l’opération d’évacuation.

600 Français encore au Niger

Une autre source informée de l’opération avait indiqué plus tôt à l’AFP que la France enverrait des avions militaires, non armés, pour assurer l’évacuation des Français et Européens – sur la base du volontariat – désireux de quitter le pays après le putsch de la semaine dernière. Ces avions ont une capacité de plus de 200 passagers.

Le ministère des Affaires étrangères estime que quelque 600 Français se trouvent actuellement au Niger mais il n’a pas communiqué sur le nombre d’entre eux souhaitant être évacués. Un grand nombre de Français résidant habituellement dans le pays est par ailleurs actuellement en vacances, hors du pays.