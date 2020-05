Après l’Intercontinental de Moorea, le Méridien de Bora Bora pourrait annoncer une fermeture

Avis de tempête dans l’hôtellerie. La direction de l’Intercontinental de Moorea a annoncé hier un plan social qui devrait concerner 190 des 192 salariés. À Bora Bora, c’est le personnel du Méridien qui est dans l’attente. Une fermeture de l’établissement pour 18 mois serait à l’ordre du jour d’une réunion du comité d’entreprise prévue la semaine prochaine. 149 postes sont en jeu.

Fermetures d’établissements et plans sociaux : c’était la crainte des autorités et de tout le secteur touristique depuis le début de la crise. Elle prend corps depuis hier. Comme l’ont confirmé nos confrères de Tahiti-Infos, la direction de l’Intercontinental de Moorea a annoncé au personnel, lors d’une réunion du comité d’entreprise, une non-réouverture de l’hôtel et un plan social qui devrait concerner 190 des 192 salariés de la structure. Des départs en retraite anticipée devraient être actés et des reclassements dans le groupe, très difficiles au vu du contexte économique, sont aussi évoqués, une bonne partie des effectifs pourraient être licenciés pour motif économique. « Ce projet de fermeture, on en entendait parler depuis plusieurs mois, mais ça n’était que des rumeurs, note un syndicaliste. Le plus inquiétant, c’est qu’il n’y a pas de date de réouverture annoncée ».

Fermeture de 18 mois pour « travaux de rénovation »

Acette mauvaise nouvelle s’en ajoute une autre, ce jeudi, du côté des Îles-Sous-le-Vent. Le Méridien de Bora Bora pourrait fermer ses portes pour 18 mois, « pour travaux de rénovation », d’après des informations qui circulent au sein de l’établissement. Aucune annonce officielle n’a pour l’instant été faite par le groupe Wane, qui s’était porté acquéreur de l’hôtel 5 étoiles fin 2016, et qui est aussi en passe de racheter le Sofitel de Moorea à Frederick Grey. Mais une réunion du comité d’entreprise est programmée le mercredi 3 juin, « et la fermeture est à l’ordre du jour« , pointe, là encore, un syndicaliste. Il explique que le sujet a été abordé lors d’une première réunion « informelle », mercredi entre la direction et certains employés. Les représentants du personnel ne disposent, à l’heure actuelle, que de peu de précisions sur l’avenir des 149 salariés que compte Le Méridien de Bora Bora. Mais vu le contexte économique, un plan de licenciements est là aussi à craindre.

D’après les syndicats, les autres hôtels de l’île Bora Bora, durement touchée par la fermeture du trafic aérien international depuis la fin mars, s’orientent pour l’instant vers l’utilisation du dispositif « Diese » – un salaire minimum assuré par le Pays en cas de réduction du temps de travail – plutôt que vers des plans sociaux. D’autres réunions de comités d’entreprises sont toutefois prévues dans les jours et semaines à venir.