Ari Wong Kim, dernier survivant du Bataillon du Pacifique, est décédé

Le Tahitien qui s’était engagé en 1940, à 16 ans, pour aller combattre en Afrique et en Europe, s’est éteint à 99 ans la nuit dernière. Décoré de la légion d’honneur, il était le dernier survivant du célèbre Bataillon du Pacifique, qui avait pris part à la libération de la France.

Ari Wong Kim emporte avec lui ses souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. Le Tahitien nous à quittés dans la maison de retraite normande où il résidait, nous apprend la préfecture du Calvados, qui accueille cette disparition « avec tristesse ».

Natif de Papeete, et élevé à Papara, il s’engage dans le conflit à 16 ans, en 1940, alors que la Métropole était sous occupation allemande. Deux semaines après l’annonce du ralliement de la Polynésie française à la France libre, en réponse à l’appel du Général de Gaulle, il usurpe l’identité de son demi-frère aîné pour s’engager. C’est donc sous le nom de Tetuahira Teaupahere qu’il rejoint la compagnie autonome d’infanterie coloniale (CAICT) de Tahiti, puis le Bataillon du Pacifique, formé en Australie.

Après sa formation, Ari Wong Kim est envoyé en Afrique en juillet 1941. Aux côtés des Tahitiens et Calédoniens engagés dans le bataillon, il est en première ligne de la 1re Division française libre, commandée par le général Koening. Il prend part à de nombreuses batailles décisives : Bir Hakeim, El Alamein ou Garigliano. Blessé en Italie en mai 44, il est décoré de la croix de guerre, puis retourne au combat en aout suivant, en prenant part au débarquement de Provence. Blessé une seconde fois, il y retourne encore pour se battre dans les Vosges, avant d’être intégré aux lignes arrières à la fin de la guerre. Après l’armistice, il attend encore deux ans avant de revoir Papeete, où il démobilisé en mars 1947.

Dernier survivant du bataillon du Pacifique -300 hommes dont 75 morts au combat – celui qui coulait une retraite paisible en Normandie avait été décoré de la légion d’honneur sur le tard, en septembre 2020.

« Le préfet salue avec émotion et respect sa mémoire, et souligne son courage et son dévouement exemplaires au service de la Nation », souligne la préfecture du Calvados.