Arnaque sur Facebook : non, vous ne gagnerez pas 2 semaines à Bora Bora

Publié le 16 juin sur une page nommée Bora Bora 2021, le post propose aux internautes de partager et commenter l' »info » pour avoir la possibilité de gagner un séjour de 14 nuits à Bora Bora, vol international inclus. Plus de 40 000 internautes l’ont partagé. Mais c’est une arnaque, confirme l’hôtel dont les photos ont été utilisées. Et ce n’est pas la première, précise la direction.

« Pour célébrer notre grande ouverture, nous faisons quelque chose de très spécial pour l’un d’entre vous ! Nous récompenserons quelqu’un qui a partagé et commenté d’ici le 24 juillet avec des vacances de 14 nuits pour 2 personnes dans cette suite 5 étoiles sur l’eau. Pas besoin de s’inquiéter des vols et des autres voyages, c’est tout compris ! » Rédigée en anglais, l’offre est illustrée de photos de l’Intercontinental Thalasso & Spa de Bora Bora prises sur le site web de l’établissement.

Alors que toutes les destinations touristiques déploient leur créativité pour attirer les visiteurs, la perspective d’une séjour gratuit en alléché plus d’un. 40 000 personnes ont partagé le post en rêvant à leurs prochaines vacances en bungalow sur pilotis grand luxe. Peu importe que la page Bora Bora 2021 n’ait rien d’autre à montrer, qu’aucun nom d’hôtel ne soit cité, l’envie de croire est la plus forte.

Une première arnaque en février dernier

À la direction des hôtels Intercontinental, on confirme bien qu’il s’agit d’un fake. « Nous l’avons repéré hier, nous dit une responsable, mais nous n’avons pas réussi à identifier qui est derrière. Nous l’avons signalé à Facebook mais la page et le post sont toujours là… » Ce n’est pas la première fois que l’image des hôtels Intercontinental est utilisée pour tromper les internautes, nous dit la direction. En février dernier, sur une page nommée « Bora Bora Vacations », une offre similaire était proposée avec des photos de l’Intercontinental Moana. « Ils n’ont jamais répondu, bien sûr, quand on leur a envoyé un message, dit la direction. Ils avaient changé pour des photos montrant des hôtels aux Maldives. On l’avait aussi signalé à Facebook. » Mais les réseaux sociaux ne sont pas très efficaces dans la chasse aux arnaqueurs, leur intérêt étant de générer du trafic, même frauduleux…La page existe toujours, sans aucun post, mais les photos qui l’illustrent sont toujours prises en Polynésie, avec en couverture une vue du Pearl Beach Resort de Bora Bora.

Toujours le même objectif : accéder à vos données personnelles

Pour rappel, de très nombreux jeux-concours sur les réseaux sociaux ont pour but, après avoir attiré les internautes, de les contacter en message privé, souvent en leur disant qu’ils ont gagné quelque chose, et de leur demander des informations personnelles sous prétexte de vérifier leur identité – par exemple une copie recto-verso de leur carte d’identité, votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone, voire vos coordonnées bancaires. Les données recueillies sont ensuite revendues par les escrocs à des sociétés de démarchage, voire à des hackers. Il ne faut pas partager ces jeux-concours. Si vous l’avez fait, supprimez la publication et soyez vigilants concernant vos informations personnelles : elles ont de fortes chances d’être utilisées par des cybercriminels pour usurper votre identité dans le but de vous nuire ou d’arnaquer vos contacts.

« On aimerait pouvoir être aussi généreux, mais ce n’est pas possible », dit la direction de l’Intercontinental. Le séjour promis, avec les vols internationaux, peut facilement atteindre les 20 000 USD. Cela dit, vu le succès du post, peut-être les hôteliers devraient-ils s’en inspirer ?