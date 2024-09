Arrêts, état des bus, information… Le Pays met la pression sur le RTCT

Alors que le réseau de bus de Tahiti sort à peine d’un mouvement de grève, et que des grands chantiers ont été lancés pour développer le transport en commun, le Pays a mis en demeure le RTCT, société privée gestionnaire du réseau Tere Tahiti, de « respecter ses obligations », notamment en matière d’information en voyageurs et de remplacement des véhicules les plus âgés.

En avril et mai dernier, la Direction des Transports terrestre avait lancé une grande inspection sur quelques 500 poteaux d’arrêts de bus de l’île de Tahiti. Verdict sans appel : 219 d’entre eux ne comportaient pas d’informations aux voyageurs, ou des informations erronées ou datées. Or, comme le rappelle le ministère des Grands Travaux dans un communiqué, le RTCT, gestionnaire du réseau Tere Tahiti, a le devoir, dans le cadre de la délégation de service public dont elle est titulaire, de proposer ces informations aux usagers. La société de Willy Chung Sao a donc été « mise en demeure de respecter ses obligations », et de réactualiser les panneaux d’information. Un QR Code doit aussi être apposé sur chaque poteau du réseau pour permettre aux voyageurs d’obtenir immédiatement, sur leur mobile, une estimation en temps réel du prochain passage de bus.

Ce n’est pas le seul point où le Pays, en plein effort de promotion des transports en commun, qui doivent être dotés de voies réservées dans toute la zone urbaine, met la pression sur le RTCT. « Cette action s’inscrit dans la démarche plus large du gouvernement d’amélioration de la qualité de service proposée aux usagers du transport en commun, notamment par le renforcement du contrôle de l’application des engagements, pris par la société en charge de son exploitation, au fenua », précise le ministère de Jordy Chan et la direction de l’Équipement. Plusieurs autres contrôles seraient donc en cours sur « le remplacement des vieux bus, sur les informations disponibles sur le site internet de la société précitée ou encore sur l’acquisition d’un système d’aide à l’exploitation et à l’information voyageur ».

Les rapports entre le Pays et son délégataire de service public, comme l’ont montré les tentatives de médiation du gouvernement dans la grève des chauffeurs de bus. Les dirigeants des sociétés de transports en commun – le RTCT, mais aussi ses compagnies prestataires – n’ont pas répondu aux invitations de la présidence ou de la Direction du Travail, signant malgré tout un protocole d’accord avec les syndicats ce jeudi.