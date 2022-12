Art : Moana Van der Maesen va exposer à Milan et Madrid

Il peint depuis à peine deux ans et son travail vient d’être sélectionné pour l’Art Fair de Milan 2023 où il exposera deux de ses œuvres. Une autre sera affichée à l’occasion d’une exposition collective à la galerie Van Gogh de Madrid.

Après deux ans à s’essayer à l’art, Moana Van der Maesen, un trentenaire au parcours professionnel atypique, s’apprête à exposer pour la première fois à l’international. Directeur d’une société de sécurité, il a tout mis de côté pour s’épanouir. Après un voyage autour du monde, il rentre au fenua et se lance dans une première aventure aux côtés de l’association Nana sac plastique. C’est pendant le confinement qu’il se découvre une passion pour l’art. Il peint ses premières toiles en janvier 2021, les partage sur les réseaux sociaux et rencontre un d’emblée un vif succès. Et l’originalité de son travail et son coup de pinceau qui fait déjà son petit effet au niveau local a été remarqué au-delà du fenua. Deux de ses toiles s’envoleront pour l’Art Fair de Milan et une autre ira « vibrer » pour une exposition collective à la galerie Van Gogh de Madrid. Une reconnaissance inattendue pour cet artiste autodidacte, qui devait certainement « s’inscrire dans son cheminement de vie » dit-il, pour montrer ce qu’il sait faire et surtout faire passer son message.

Un message fort qui veut pousser les humains à la préservation du vivant. Fervent défenseur de l’environnement, il utilise des techniques allant de l’acrylique au graff en passant par le mortier pour peindre des toiles très colorées qui mettent souvent en scène les fonds marins. L’océan l’inspire, comme il se doit lorsqu’on s’appelle Moana, et lui apporte « beaucoup de bonnes énergies ». Dans ses peintures, on retrouve donc très souvent des poissons.

Depuis ses débuts, il a peint près d’une centaine d’œuvres qui ont très vite trouvé preneurs sur le marché local. Une exposition dans l’espace éphémère de l’aéroport, il y a un mois, a contribué à faire voyager son travail. « L’art ne connaît pas la crise » dit-il, puisqu’il en vit pleinement aujourd’hui et il souhaite, grâce aux opportunités d’ouverture vers l’extérieur, pouvoir continuer à vivre de sa passion.