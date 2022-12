Artisanat : Te Noera o te rima’i revient jusqu’au 24 décembre

Le salon Te Noera o te rima’i a ouvert ses portes ce matin au parc-expo de Mama’o. Cette dernière foire artisanale de l’année rassemble 150 exposants originaires des 5 archipels.

Comme chaque année, c’est avec ce dernier rendez-vous organisé par le comité Te rima rau que le Service de l’artisanat clôture son calendrier. À l’occasion de cette 15e édition du salon Te Noera o te rima’i , ils sont 150 exposants à tenir des stands au parc-expo de Mamao. Une nouvelle occasion pour les artisans de se faire connaître, mais aussi et surtout de vendre leurs produits. La particularité de cette dernière foire artisanale, c’est qu’elle rassemble sur un même site les créateurs des 5 archipels. Une aubaine pour les amateurs d’artisanat local qui ont répondu présent dès l’ouverture. « Tout ce qui est utile à la maison et qui est local, je me le procure localement, explique Chantal Delors. Et puis les prix sont attractifs, c’est possible d’acheter.«

La tendance générale est aux produits artisanaux, et c’est bien ce que Vaiana Giraud, la cheffe du Service de l’artisanat traditionnel, a particulièrement constaté cette année: « Il y a eu une explosion de la fréquentation et des achats sur l’ensemble des salons cette année ». Et si l’an dernier les restrictions sanitaires, notamment la présentation du pass sanitaire, avaient quelque peu assombri les fêtes de fin d’année des artisans qui s’étaient engagés sur ce salon, cette édition s’annonce bien meilleure. D’après Nathalie Teariki, la présidente du comité organisateur, la diversité des produits proposés devrait attirer du monde.

Les exposants vous attendent donc de 9h à 17h30, tous les jours jusqu’au 24 décembre au parc expo de Mamao.