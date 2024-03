Arue : la Saintonge s’offre une modélisation 3D… qui ne servira pas à sa reconstruction

L’ex-hôtel de ville a été modélisé en 3D grâce à une technologie « Lidar » avant d’être détruit, d’ici la fin de l’année. Les images récoltées devraient être utilisées à des fins pédagogiques et patrimoniales, mais, jusqu’à preuve du contraire, elles ne serviront pas de base à la reconstruction. La mairie travaille, plutôt qu’une reconstruction à l’identique, sur un projet « plus adapté aux besoins des administrés » et qui devrait permettre de mettre en valeur la riche histoire d’Arue.

La Saintonge a beau être « un témoignage précieux de notre patrimoine commun », elle sera bien détruite, comme l’a acté en fin d’année dernière le conseil municipal d’Arue. Il faut dire que la villa construite par Victor Raoulx en 1892, transformé en hôtel de ville en 1978, est dans un état de délabrement avancé, et présente d’important risques d’effondrement depuis des années. La bâtisse ne tient aujourd’hui que grâce aux renforts métalliques qui l’entourent et la traverse. Les services de la mairie ont déjà commencé à retirer de l’édifice les câbles et équipements électriques, et les entreprises sont sur le point d’être consultées sur le chantier de destruction, déjà budgétée, et qui doit être mené « dans l’année ».

Mais la Saintonge survivra grâce à un dernier portrait. La mairie s’est pour cela rapprochée de la DCP avec qui elle a mis sur pied un « programme novateur de sauvegarde numérique ». Une réplique virtuelle « fidèle » du bâtiment plus que centenaire doit ainsi être dessiné grâce à la technologie LiDar (Light Detection and Ranging). Le travail a déjà été effectué – « depuis l’extérieur pour des raisons de sécurité » – et cette modélisation 3D offre désormais « une base de données détaillée, fiable et accessible, essentielle pour toute entreprise future de reconstruction ou de restauration » comme l’indique le gouvernement dans un communiqué.

Une mairie moderne pour accueillir tous les services et éduquer sur l’histoire d’Arue

Et pourtant, la mairie n’a pas l’intention de reconstruire la Saintonge à l’identique. Plutôt que de recréer les pièces exiguës, les salles d’eau et les chambres de cette ancienne maison d’habitation, l’équipe de Teura Iriti préfère travailler sur un projet « qui permettra de répondre de manière fonctionnelle aux besoins des administrés ». Et à ceux des services municipaux qui doivent tous, mis à part les services techniques, être regroupé dans le futur hôtel de ville. « Ce devra aussi être un espace éducatif, pédagogique et de formation, ajoute Jacky Bryant, un des adjoints de Teura Iriti. Arue est une commune qui a accueilli les Pomare, les missionnaires, et toute une partie de l’histoire de la Polynésie. Il doit y avoir un lieu où on peut avoir accès à des informations historiques, patrimoniales, culturelles ». Il s’agirait aussi d’intégrer, comme le font déjà certains grands hôtels, les savoir-faires traditionnels dans la conception du bâtiment.

La modélisation devrait donc surtout servir aux experts du patrimoine architectural, qui à défaut de bâtiment préservé pourront les explorer numériquement, et à la diffusion « large et accessible de l’histoire de notre territoire ». Les données ont été récoltées au frais du Pays et de la DCP met vont être mises gratuitement à la disposition de la mairie d’Arue. « Si d’aventure un jour, la reconstruction était envisageable, on aura les moyens de la mener, précise Jacky Bryant. Mais aujourd’hui ce n’est pas la priorité ».