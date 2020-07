Arue : pas de recours, mais des envies de troisième tour pour Tepuanui Snow

La liste « Ia ora Arue » a elle aussi constaté de « graves anomalies » lors du second tour des municipales. Mais Tepunaui Snow préfère prendre ses distances avec les accusations frontales de Philip Schyle à l’encontre de Teura Iriti. Le candidat malheureux, qui a récolté 7,4% le 28 juin, « laisse la justice faire son travail » mais estime que si les fraudes aux procurations étaient avérées, le scrutin devrait être annulé.

Tepuanui Snow a été « surpris », hier, par la charge de Philip Schyle contre Teura Iriri. Surpris par la teneur de certains propos, mais pas par les soupçons d’irrégularités entourant une centaine de procurations lors du second tour. À entendre le chef de file de la liste Ia ora Arue, ce sont même ses soutiens et lui qui avaient, les premiers, interpellé les autorités sur la question. « Au fur et à mesure de nos visites de terrain, nous ont été signalées des personnes qui se rendaient de foyer en foyer pour demander à des électeurs de signer des papiers donnant procuration à un tiers », explique-t-il, rappelant que les mandats doivent normalement être complétés directement devant un officier de police judiciaire. Un courrier aurait alors été adressé au Haut-commissariat, au procureur et au commissaire Mario Banner, provoquant l’ouverture, dès jeudi 25 juin, d’une « enquête administrative à la DSP ».

Mais contrairement à ce que laissait entendre Philip Schyle hier, « il n’a jamais été question » pour les jaunes et rouges de déposer un recours en justice, insiste le seul élu de la liste Ia ora Arue. L’écart de voix avec les vainqueurs est bien trop important.

L’élu convient de soupçons « graves », donc, mais garde ses distances avec les accusations de Philip Schyle. Alors que l’enquête de la DSP n’a rendu aucune conclusion, « les deux recours déposés sur le volet électoral et le volet pénal viennent tout simplement trancher la gorge de madame Teura Iriti », constate Tepuanui Snow. Lui préfère « laisser la justice faire son travail ».

Le président de la Fédération des associations de parents d’élèves et ancien porte-parole du Tahoera’a n’hésite pourtant pas à se projeter sur une décision de justice. « Si les propos de Philip Schyle sont avérés, la justice doit annuler les opérations électorales », insiste-t-il. Une façon de dénoncer la première demande du camp noir et blanc, qui consiste à « défalquer » les procurations litigieuses, et donc déclarer la liste Tapura Philip Schyle victorieuse, sans retourner aux urnes. Hors de question : vu la gravité des faits dénoncés, « ce serait normal qu’un troisième tour soit organisé », estime le candidat qui avait récolté 7,4% des suffrages le 28 juin.

Ses 247 électeurs, Tepuanui Snow compte bien les représenter : contrairement aux 7 élus de la liste Tapura, qui boycotteront la séance du conseil municipal de demain, l’élu sera bien présent, aux côtés des 25 élus de la liste de Arue ia Papao’a, pour l’élection de Teura Iriti.