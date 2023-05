Assemblée : la pré-rentrée des nouveaux représentants

Les nouveaux élus avaient rendez-vous aujourd’hui à l’assemblée de la Polynésie française pour trouver leurs repères dans l’institution et parmi les services et les agents qui la composent. Une première pour plusieurs des 38 élus du Tavini, qui avaient des questions sur le protocole et sur la discipline de groupe. Pour Tony Géros, pas question de dissonance dans la « chorale », qui entre en action jeudi pour l’élection du président de l’institution.

L’assemblée de la Polynésie française tenait ce mardi une journée d’accueil et d’orientation des nouveaux élus issus des élections territoriales. Munis de leurs attaché-cases en peore offerts par l’institution, ils ont visité les lieux et rencontré le personnel de l’assemblée pour mieux comprendre le fonctionnement de l’institution. « Une découverte pour beaucoup d’entre eux, puisque c’est la première fois qu’ils foulent le sol de Tarahoi », dit celui qui est promis à sa présidence, Tony Géros. Et ils avaient des questions, principalement sur le protocole : « des questions existentielles qui sont tout à fait habituelles », sourit-il.

Le protocole, mais pas que. Certains avaient des questions sur la discipline de groupe, et Tony Géros leur a bien fait comprendre que « les choses ont changé » et qu’il faut « soutenir notre gouvernement » sans fausse note. Il faudra avoir l’air, mais aussi la chanson : « On a une chorale de 38 personnes, donc quand on va commencer à chanter notre Marseillaise, il faut qu’on chante la mélodie qui va avec. »