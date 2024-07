Assemblée : le Tapura demande à Moetai Brotherson s’il a l’intention de démissionner

Les textes de loi du jour Passé les joutes oratoires matinales, l’assemblée se mettra au travail sur : Le projet de loi du Pays modifiant le code des postes et télécommunications pour permettre la création d’un « opérateur de réseau de télécommunications extérieures » – lire « Google ».

Le projet de loi du Pays sur le cannabis thérapeutique, « réglementant certaines activités relatives au cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes » et « les médicaments contenant du cannabis ».

La convention pluriannuelle 2024-207 avec l’Ademe « pour l’accompagnement de la transition écologique et la mise en œuvre de la politique de prévention et de gestion des déchets ». La convention porte sur un montant global de 1,2 milliard, financé à parts égales entre le Pays et l’État.

Enfin, l’assemblée va créer la « commission d’enquête relative à l’inflation des prix des matériaux de construction, de l’immobilier et de la location immobilière en Polynésie française » proposée par les Le Gayic mère et fils et Thilda Garbutt-Harehoe.