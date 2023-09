Assemblée : Tony Géros se prépare un mandat de bâtisseur

Tepuaraurii Teriitahi : « Plus une intervention d’un président de gouvernement que d’un président de l’assemblée » L’élue Tapura constate qu’en dehors des annonces sur les futures constructions, Tony Géros a fait un discours beaucoup plus politique que budgétaire, et qu’il est allé au-delà de ses prérogatives de législateur. https://www.radio1.pf/cms/wp-content/uploads/2023/09/GEROS-03-REACTION-TEPUARAURII.wav Le futur immeuble pour accueillir les collaborateurs ? « C’est pas très logique, dit Tepuaraurii Teriitahi, d’éloigner les élus de leurs collaborateurs, il faudra se parler constamment par téléphone, ce n’est absolument pas pratique. Mais le fait de séparer les collaborateurs pour que les élus soient clairement identifiés, on sent vraiment la volonté de différencier les petites mains des élus. Il faudrait plutôt faire en sorte d’augmenter l’espace à Tarahoi. » Quant à la proposition de remplacer le jour férié du 29 juin par le 1er septembre, elle n’y voit qu’un « remerciement de campagne » à l’égard de l’Église protestante ma’ohi.