Assises de la transition énergétique : des questionnaires en ligne pour participer à la réflexion

Le Pays organise la semaine prochaine des Assises de la transition énergétique. L’occasion de définir, avec les différents acteurs du secteur, les priorités de la future programmation pluriannuelle de l’énergie. Pour compléter les travaux de cette journée, des questionnaires adressés aux entreprises, aux communes et au grand public ont été mis en ligne.

Dans la foulée des Assises de la Santé, qui démarrent jeudi, c’est sur l’énergie et le renouvelable que le gouvernement invite à plancher. Les premières Assises de la transition énergétique doivent se tenir ce mardi 10 mai à la Présidence. Une journée unique de discussion pour « fédérer l’ensemble des parties prenantes » et « enrichir la future feuille de route du secteur de l’énergie en Polynésie française ». Pour cela le ministère de l’Économie, des Finances, de la PSG et de l’Énergie a mis sur pied quatre tables rondes :

Table ronde 1 : Mobilité, quelles solutions pour demain ?

Table ronde 2 : Les enjeux de l’intégration des énergies renouvelables sur un réseau électrique non interconnecté

Table ronde 3 : Quel rôle pour les communes et les entreprises dans la transition énergétique ?

Table ronde 4 : Réduire l’empreinte carbone du bâtiment

De quoi définir les « priorités de la future programmation pluriannuelle de l’Énergie 2022-2030 », qui doit être publiée en juillet 2022, assure le ministère qui compte éditer la synthèse des débats sous forme de livre blanc. Pour le compléter, une enquête en ligne a aussi été ouverte. Grand public, entrepreneurs, chefs d’entreprises, élus, salariés, étudiants… À chacun ses idées, et à chacun ses « besoins » au sujet de la transition énergétique. Les questionnaires, qui balaie les différentes thématiques des tables rondes, ont déjà été transmis dans les milieux professionnels et institutionnels au travers du syndicat de promotion des communes et des organisations patronales. Mais ils sont aussi accessibles en ligne :

Les objectifs généraux de la transition énergétique, resteront, quoiqu’il arrive, les mêmes : atteindre 75% d’énergies renouvelables dans le mix électrique, comme le prévoit le Plan de transition énergétique, en 2030. Et diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2013, conformément aux Accords de Paris sur le climat. Deux caps, qui vu l’évolution de ces dernières années, sont encore très loin d’être atteints.

Avec communiqué.