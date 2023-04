ATN annule 5 vols après un impact de foudre

Un des quatre 787 de la compagnie au tiare est immobilisé le temps d’une réparation mineure due à un impact de foudre. Cinq vols d’Air Tahiti Nui sont annulés d’ici dimanche.



Les impacts de foudre ne sont pas rares sur les avions de ligne, mais la règlementation impose à chaque fois de suivre un protocole d’évaluation et de réparation très rigoureux pour lever toutes incertitudes sur la sécurité des passagers. L’intervention nécessaire, en l’occurrence, est loin d’être importante ou même complexe, d’après la compagnie, mais l’acheminement des matériaux est plus difficile. Et surtout l’absence du Dreamliner le temps des réparations va peser sur le trafic de ces prochains jours. Cinq vols sont ainsi annulés :



• Le vol TN02 Papeete – Los Angeles prévu au départ de PPT le vendredi 28 avril 2023 à

21h30

• Le vol TN01 Los Angeles – Papeete prévu au départ de LAX le samedi 29 avril 2023 à

14h30

• Le vol TN52 Papeete – Seattle prévu au départ de PPT le samedi 29 avril 2023 à 21h35

• Le vol TN 51 Seattle – Papeete prévu au départ de SEA le dimanche 30 avril 2023 à

12h30

• Le vol TN101 Los Angeles – Auckland via Papeete, prévu au départ de LAX le dimanche

30 avril à 23h55. Les passagers réservés sur ce vol en Los Angeles-Papeete uniquement ne sont pas impactés par cette annulation et seront reprotégés sur le vol TN401 opérant aux

mêmes horaires que prévus initialement (départ de LAX le dimanche 30 avril à 23h55). Les passagers réservés sur ce vol en Papeete-Auckland uniquement ne sont pas non plus impactés par cette annulation et seront reprotégés sur le vol TN181 opérant aux mêmes horaires que prévus initialement (départ de Papeete le lundi 1er mai à 08h25).