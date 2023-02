ATN D+ Crusing Challenge, le nouveau défi de Samuel Zijp

Samuel Zijp se lance un nouveau défi. Entre samedi et dimanche, pour se préparer aux deux ultra sur lesquels il prévoit de s’aligner, le traileur va gravir une vingtaine de fois la montée de Mahinarama à vélo. Il invite ceux qui veulent se tester à grimper avec lui, une ou plusieurs fois.

On ne l’arrête plus. Samuel Zijp se lance un nouveau défi ce samedi, il prévoit de gravir à 22 reprises la mythique de montée de Mahinarama. Si on a pris l’habitude de le voir se challenger à pied, cette fois, c’est un défi à vélo qu’il s’apprête à relever. Objectif : monter, en cumulé, un dénivelé positif de 12 200 m pour atteindre l’altitude de croisière des avions d’Air Tahiti Nui, dont il est l’un des ambassadeurs. Pour plus de fun, il invite ceux qui veulent se tester à grimper avec lui, une ou plusieurs fois :« Les gens peuvent venir quand ils veulent. » Le top départ ce qu’il a baptisé « ATN D+ Crusing Challenge », est prévu à 6 heures en bas de Mahinarama. Il se donne entre 24 et 26 heures pour venir à bout de ce troisième défi.

Un défi fou, un peu moins « glamour » que les deux défis précédents qu’il a relevés. Car souvenez-vous, il avait organisé en 2020 la prremière édition de son « Air Tahiti Nui Summits Challenge » qui consistait à enchaîner l’Orohena, l’Aorai et le mont Marau, soit 120km avec 8 000m de dénivelé positif. Plus récemment, il avait fait la même chose avec l’Air Tahiti Nui Moz Challenge qui consistait à gravir cette fois les 4 plus haut sommets de l’île sœur dont le Mou’a Puta, le mont Rotui ou encore le Tohiea, soit plus de 100km en 30 heures. À chaque fois, il s’agit pour cet amateur de longue distance de préparer ses futures échéances. Cette année, il prévoit d’ailleurs de s’aligner sur deux ultra : la PICaPICA prévue en août dans les Pyrénées puis la Diagonale des fous à la Réunion, en octobre.