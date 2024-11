Warren Dexter : « Si on laisse ouvrir plus de rotations, ce sera au détriment d’ATN »

Invité à s’exprimer sur la situation d’Air Tahiti Nui sur le plateau de l’Invité de la rédaction de Radio1, le ministre des Finances a avant tout interpellé sur les décisions à prendre du côté du gouvernement. « Déjà, il faudrait que l’on se positionne clairement sur les demandes de lignes supplémentaires qui ont été présentées par les concurrents », a-t-il insisté, avant de rappeler qu’Air Tahiti Nui, en grande difficulté financière, permettait au Pays d’avoir « la main sur notre approvisionnement en touristes ». Warren Dexter note plus largement que les difficultés, coûteuses, des satellites du Pays sont bien souvent dues à « trop de politique dans les décisions ».



Warren Dexter est bien placé pour le savoir : la subvention à 3,3 milliards de francs proposéE par le gouvernement pour renflouer ATN a été difficile à faire passer à l’assemblée fin octobre. Les élus de la majorité, Tony Géros en tête, s’interrogeaient sur les raison de ce nouveau renflouement – qui porte à 13 milliards les sommes injectéEs dans la Sem en quatre ans – et avaient préalablement demandé à entendre le nouveau PDG et le directeur général délégué de la compagnie. La subvention avait été votée, mais l’audition de Philippe Marie et de Mathieu Béchonnet avait frustré plus que rassuré dans les rangs bleu ciel, les deux dirigeants ne pouvant présenter un plan stratégique précis pour la compagnie du Pays alors que des décisions restaient – et restent toujours – à prendre en conseil d’administration.

Interrogé jeudi sur le plateau de l’Invité de Radio 1, sur cette situation et sur les éventuels besoins de financements supplémentaires de la compagnie du Pays en 2025, Warren Dexter a interpellé sur le rôle du gouvernement dans ce dossier plutôt que sur celui de la direction d’ATN. « Déjà, il faudrait que l’on se positionne clairement sur les demandes de lignes supplémentaires qui ont été présentées par les concurrents, note le ministre des Finances. Je pense que si on laisse encore plus de rotations, ça va forcément être au détriment d’Air Tahiti. Donc il faudra faire attention aux décisions que l’on prend pour la pérennité de cette compagnie ». Une référence aux demandes de fréquences supplémentaires formulées par Air France et Delta Airlines pour la prochaine saison IATA, et qui pourraient, si elles étaient acceptées; renforcer la pression sur ATN, leader du marché. La présidence, en charge du dossier d’instruction par la Direction de l’aviation civile, n’a toujours pas donné de réponse ou d’indication sur ces demandes, complexifiant la préparation du budget 2025 de la compagnie du Pays.

Quant aux subventions d’équilibre accordées à ATN par la collectivité, le ministre ne peut s’avancer sur les besoins futurs de la compagnie. Mais rappelle que les dernières aides étaient nécessaires pour la maintenir à flot. « Pour une fois, je pense que ce principe se justifie largement, précise-t-il. S’il faut qu’on ait notre compagnie, ne serait-ce que pour avoir la main sur notre approvisionnement en touristes ».