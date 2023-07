La confédération patronale s’insurge contre la grève des PNC lancée par l’intersyndicale A tia i mua – CSIP « en pleine haute saison ». Elle demande au président du Pays d’intervenir « pour faire cesser ce mouvement dont les demandes mettent en péril la pérennité de la compagnie ». La CPME pointe surtout du doigt les conséquences « directes et indirectes » de cette grève sur l’économie et les entreprises du fenua.

« Irresponsable ». C’est de cette manière que la CPME qualifie le mouvement de grève des PNC d’ATN. Dans un communiqué, la confédération patronale s’insurge du préavis déposé par l’intersyndicale A tia i mua- CSIP aux premiers jours du mois de juillet et qui a débouché depuis hier sur une grève illimitée. Une situation qui « prend à la gorge » tous les Polynésiens, appuie l’organisation, qui rappelle que le fenua est très dépendant de la haute saison touristique et qu’ATN est une société d’économie mixte financée en partie par les contribuables du pays.

Certes, la confédération se dit « sensible au travail effectué par les personnels navigants et la pénibilité de leur métier » mais elle n’accepte pas le « chantage syndical corporatiste » organisé en cette période stratégique du secteur aérien. Pour le bureau de la CPME, cette grève et les perturbations des vols qu’elle entraine vont participer au « ralentissement économique » des entreprises… voir « détruire » leur activité. Elle demande ainsi au président du Pays, Moetai Brotherson d’intervenir « pour faire cesser ce mouvement ». Un mouvement dont les requêtes « dépassent toutes les limites, au mépris de la pérennité et de l’avenir » de la compagnie et qui selon elle aura « des conséquences directes et indirectes sur l’économie et les entreprises ».