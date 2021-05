ATN relance ses vols vers la Nouvelle-Zélande… mais uniquement pour le fret

Air Tahiti Nui a remporté un appel d’offre lancé par la Nouvelle-Zélande pour des vols de continuité sur ses échanges commerciaux. Après 14 mois d’arrêt des liaisons entre Tahiti et Auckland, les vols vont reprendre le 9 juin à raison d’une rotation par semaine pour convoyer du fret dans les deux sens.

Le marché remporté par ATN fait partie d’un mécanisme beaucoup plus large de soutien aux opérations aériennes initié par le gouvernement néo-zélandais. Chiffré à près de 12 milliards de francs, il a pour but de maintenir ses capacités d’échanges commerciaux du pays et ses partenariats aériens en vue d’une future réouverture des frontières. Air Tahiti Nui avait postulé et a été choisi pour assurer les liaisons Tahiti – Auckland à raison d’un aller-retour par semaine. Une bonne nouvelle pour une compagnie au tiare, même si le retour à une pleine activité est encore très loin. « Ca ne va pas suffire à redresser les comptes d’ATN, mais c’est bien de rouvrir symboliquement la Nouvelle-Zélande, c’est une route à laquelle on tient, explique le PDG d’Air Tahiti Nui, Michel Monvoisin. Et même si c’est du vol cargo, ça va permettre de faire voler nos avions et nos équipages. C’est important pour le maintien des compétences ».