ATN s’offre un nouveau logo pour ses 20 ans

Air Tahiti Nui a dévoilé mercredi après-midi son tout nouveau logo créé à l’occasion de l’année des 20 ans de la compagnie. Pas de changement révolutionnaire, la tiare est encore plus présente et la charte graphique a été rajeunie. Mais les changements se passent aussi en cabine avec une nouvelle cave à bord, composée par Olivier Poussier, meilleur sommelier du monde en 2000 et chef sommelier de la maison Lenôtre à Paris.

A l’occasion des 20 ans de la compagnie au tiare, Air Tahiti Nui a dévoilé mercredi après-midi son tout nouveau logo. « Ce n’est pas une révolution, les Polynésiens sont attachés à la livrée, à la compagnie », explique le P-dg d’ATN, Michel Monvoisin, mais l’ancien logo a subit quelques évolutions : une nouvelle charte graphique et une tiare tahiti encore plus présente avec en son centre le profil d’une femme, le tout sur un fond bleu décliné en trois teintes. Cette nouvelle image de la compagnie n’est pas sans rappeler celle de Tahiti et ses îles. Et ce n’est pas un hasard puisque c’est la même agence, Future Brand, qui s’en est occupée, en collaboration avec l’artiste polynésien Alexander Lee. « On a tous une tiare dans la tête, il fallait en trouver l’essence », explique l’artiste. Pour la compagnie, il s’agissait surtout se donner un coup de jeune en profitant de l’arrivée des nouveaux appareils, les Boeing 787. Et cela face à la concurrence toute proche, comme l’explique Michel Monvoisin.

Autre changement à bord, une nouvelle cave régulière mais également une carte coup de cœur spéciale 20 ans. Chaque mois, un vin différent s’ajoutera à la cave. Des vins de qualité choisis par un expert en la matière, Olivier Poussier, meilleur sommelier du monde en 2000 et chef sommelier de la maison Lenôtre à Paris. Le sommelier travaille depuis un an et demi sur la carte d’Air Tahiti Nui. Le tout étant de choisir des vins qui ne seront pas dénaturés par l’altitude.

Des Pinots noirs de Nouvelle-Zélande et de Californie, du Saint-Emilion, du Saint-Estèphe… Pour les fins connaisseurs, Olivier Poussier détaille la carte des 20 ans d’Air Tahiti Nui.