Attention aux infections après les fortes pluies

Le beau temps est revenu mais la vigilance doit perdurer sur les risques sanitaires. Le bureau de veille sanitaire rappelle que les inondations, la boue, les détritus, les coupures d’eau sont propices à la transmission d’agents infectieux responsables de la leptospirose, la dengue et la gastro-entérite. Le bureau de veille sanitaire émet donc quelques recommandations : ne pas marchez pieds nus dans la boue et dans les eaux susceptibles d’être souillées, ne pas se baigner à la rivière ou aux embouchures, désinfecter rapidement toute blessure, se laver les mains fréquemment, s’assurer que l’eau consommée est potable, bien cuire les aliments, appliquer un répulsif à moustiques et éliminer les gîtes larvaires.

Par ailleurs, trois cas de salmonellose ont été déclarés durant les deux dernières semaines de décembre.