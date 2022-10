Au Brésil, Lula et la gauche font tomber le « Trump des tropiques »

L’ex-sidérurgiste de 77 ans fait son retour au sommet de l’Etat en battant d’une courte tête le président d’extrême-droite sortant Jair Bolsonaro. D’après les médias brésiliens, celui qui est parfois surnommé le « Trump des tropiques », pour sa ligne populiste et ses sorties outrancières, serait « allé se coucher » sans s’exprimer sur les résultats ni reconnaitre officiellement sa défaite.

Déjà chef de l’état brésilien de 2003 à 2010, le candidat de gauche Luiz Inacio Lula da Silva a remporté le deuxième tour de l’élection présidentielle ce dimanche d’après des résultats encore provisoire mais qui portent sur plus de 99% des bulletins dépouillés. L’ex-sidérurgiste et syndicaliste, aujourd’hui âgé de 77 ans, devancerait de moins de deux points le président d’extrême-droite sortant, Jair Bolsonaro. Pour Lula, ce retour au pouvoir est spectaculaire : l’ex-président avait connu la prison pour corruption entre 2018 et 2019 avant de voir ses condamnations soient annulées. Dans son premier discours après l’annonce des résultats, le « président-élu » a déclaré que son pays « a besoin de paix et d’unité. » « Le Brésil et la planète ont besoin d’une Amazonie en vie », a ajouté l’icône de la gauche, alors que le président défait d’extrême droite s’est attiré les critiques de la communauté internationale pour la déforestation record de la plus grande forêt tropicale du monde sous son mandat.

Plusieurs chefs d’Etat, dont Emmanuel Macron et Joe Biden ont d’ores et déjà salué le candidat de gauche pour sa victoire, même si les résultats officiels et définitifs ne sont pas encore publiés, et que Jair Bolsonaro n’a pas reconnu sa défaite. Le président défait, soutenu entre autres par Donald Trump pendant sa campagne, ne devrait pas prendre la parole dans la soirée de ce dimanche, d’après plusieurs médias brésiliens. La Folha de Sao Paulo indique que le perdant de l’élection serait « parti dormir » et ne se prononcera sur les résultat que lundi.