Le centre de formation pour adultes a signé ce matin avec les représentants du contrat de ville une nouvelle convention de financement. Elle permettra d’offrir à des stagiaires issus des quartiers prioritaires de la zone urbaines des qualifications complémentaires à leur formation. Conduite d’engin, secourisme, travaux en hauteur… Des modules qui doivent permettre de s’insérer plus rapidement sur le marché du travail.

Du monde, ce matin sur le site de Pirae du centre de formation professionnelle pour adultes. Les responsables du CFPA recevaient ceux du contrat de Ville pour formaliser la signature d’une convention de financement. Une façon d’encadrer et de pérenniser une offre déjà existante depuis 2017 : le CFPA dispense, en plus de ses titres professionnels, des qualifications complémentaires liées à la sécurité au travail. Travail en hauteur pour un maçon, conducteur d’engin dans l’industrie, secourisme dans le commerce ou ailleurs… Des modules qui permettent de rendre plus « concrète » la formation des stagiaires et qui sont financés par le Contrat de ville pour les stagiaires issus des quartiers prioritaires de la zone urbaine de Papeete. C’est ce qu’explique Jean-Michel Blanchemanche, le directeur de l’établissement :

Les qualifications complémentaires représentaient un coût annuel de 25 millions de francs l’année passée, dont environ 6,5 millions pour les stagiaires issus de quartiers prioritaires. Et elles pourraient être amenées à se développer. Car des élus aux formateurs, en passant par les entrepreneurs, ces modules sont salués comme une « vraie plus-value pour l’insertion professionnelle ». Et visiblement ça marche : au CPFA c’est plus de 70% des stagiaires trouvent leur place sur le marché du travail à leur sortie. Parce que l’établissement « sait écouter les besoins des entreprises », précise son directeur, qui rappelle que le CFPA fait aussi passer le permis de conduire.

Le contrat de financement a été signé par le vice-président du pays Jean-Christophe Bouissou, la ministre du Travail Virginie Bruant et le représentant du Haussariat pour les îles Sous-le-Vent Guy Fitzer. A noter que le CFPA, qui a vu passer 326 stagiaires l’année passée propose des formations dans le bâtiment, le commerce, l’horticulture ou l’industrie, mais aussi le tourisme, où une formation de personnel d’accueil touristique devrait bientôt s’ajouter à son programme.