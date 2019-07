Au CGF, Sébastien Lecornu interpellé « sur des sujets qui ne rigolent pas »

Le CGF c’est quoi ? Le Centre de gestion et de formation (CGF) est un établissement public local à caractère administratif créé le 29 novembre 2011. Il est un acteur majeur dans la mise en place de la réforme de la fonction publique communale en Polynésie française. Avec son administration et grâce à l’appui des communes, de leurs groupements, le CGF, exerce 10 métiers : Bourse de l’emploi communal

Secrétariat-gestion des instances de la fonction publique communale

Concours et examens, listes d’aptitude

Statistiques sur l’emploi communal

Information-support aux élus et aux cadres RH en matière de statut des agents

Gestion des dossiers individuels de tous les agents communaux

Prise en charge des fonctionnaires privés d’emploi momentanément

Organisation de certaines épreuves d’aptitude physique pour le recrutement

Remboursement aux communes de certains types d’absences statutaires des représentants syndicaux

Formation des agents, animation des réseaux professionnels des cadres Pour correspondre à la spécificité polynésienne, le centre de gestion et de formation est une institution unique au sein de la République. Fixées par le statut de la fonction publique communale en Polynésie française, les compétences du CGF sont, pour reprendre l’équivalent de l’architecture métropolitaine de la fonction publique territoriale, une juxtaposition du CNFPT, d’un centre de gestion départemental et du conseil supérieur de la FPT. Tous les employeurs communaux financent le CGF sur la base de cotisations patronales. Ce sont 11 membres élus communaux représentant tous les maires et présidents de groupements de communes qui siègent en tant que titulaires au sein du conseil d’administration. Ils ont été élus par les maires et par les présidents suite au scrutin organisé en juillet 2014. Les membres élus du CGF ont à leur tour désigné leur président et quatre vice-présidents.