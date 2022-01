Au fenua, aucune hospitalisation due à Omicron

Plus aucun Polynésien n’est hospitalisé pour un Covid aigu. Le rythme des contaminations, lui, reste soutenu.

Quatre personnes avaient été admises aux hôpitaux de Tahiti et Moorea la semaine dernière après avoir contracté une forme sévère de Covid. Aucune d’entre elles n’a dû être placée en réanimation, et toutes sont sorties ce weekend. Le CHPF accueille encore des patients qui ont été touchés par un Covid long durant la vague précédente, mais ces cas ne sont pas comptabilisés dans le tableau épidémiologique, diffusé trois fois par semaine par les autorités sanitaires. Un tableau qui montre que le rythme des contaminations, reste toujours soutenu : 143 nouveaux cas entre vendredi et lundi, et donc 282 cas actifs. C’est moins que les 376 cas actifs comptabilisés vendredi. Mais comme l’avait expliqué la semaine dernière l’épidémiologiste Henri-Pierre Mallet, ce décompte ne permet pas de prendre entièrement la mesure de la circulation du virus : les cas détectés sont très éparpillés dans la population, notamment à Tahiti, laissant présager l’existence de cas de liaison non dépistés.

Côté vaccination, le hausse de rythme de la campagne observé ces dernières semaines se confirme. Plus de 4500 personnes ont été vaccinées à la présidence la semaine dernière, pour des premières injections, ou des doses de rappel. Au total, 177484 Polynésiens ont reçu au moins une dose de vaccin, et 73,2% des plus de 12 ans bénéficie d’au moins deux doses. Difficile, en revanche de savoir combien de personnes sont considérées comme ayant un « schéma vaccinal complet » aux yeux du pass sanitaire. Depuis ce samedi 15 janvier, tous les majeurs vaccinés avant la mi-juin doivent avoir reçu une troisième dose pour en bénéficier.