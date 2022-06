« Au fenua », premier clip du CM1 Motu de l’école Moenoa à Tiarei

Le Pays a souligné dans un communiqué l’initiative d’une classe de CM1 de la commune de Tiarei. Avec leur maîtresse Reia Tauru, les élèves de CM1 Motu de l’école Moenoa ont écrit une chanson intitulée « Au Fenua » et tourné son clip dans leur commune dans le cadre d’un projet pédagogique pluridisciplinaire.

La vidéo circule déjà sur internet : le clip « Au fenua » est l’un des deux produits d’un projet pédagogique initié par Reia Tauru avec sa classe sur plusieurs périodes. Les élèves du CM1 Motu de l’école Moenoa Tevaihopu ont écrit la chanson, qu’ils chantent eux-mêmes à l’écran, dans plusieurs décors de la commune de Tiarei : trois cascades, trou du souffleur, etc… C’est une entreprise privée qui a assuré la réalisation du clip, avec la participation active des parents et de la commune entre autres.

S’il est avant tout une occasion pour cette classe de s’exprimer de manière artistique comme le souligne le communiqué, « ce projet touche également d’autres champs disciplinaires tels que la lecture, l’histoire et la géographie, les langues et cultures polynésiennes, l’éducation civique et morale, l’éducation physique et sportive, ou encore l’initiation aux technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE). »

Avec communiqué.