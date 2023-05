Au lycée de Taravao, un nouveau distributeur de protections périodiques gratuites

L’Union des femmes francophones d’Océanie (UFFO) a inauguré jeudi un nouveau distributeur de protections périodiques gratuites. Un premier avait déjà été installé à l’internat. La levée de fonds sur la plateforme participative Anavai permet ainsi de toucher toutes les jeunes filles de l’établissement.

Après Faa’a, Taunoa, Papara, « Changeons les règles » poursuit son action auprès des jeunes polynésiennes : hier Sandrine Salmon, responsable de l’opération, et Armelle Merceron de l’Union des femmes francophones d’Océanie, se sont rendues au lycée de Taravao. Après l’installation en début d’année d’un distributeur de protections périodiques gratuites à l’internat du lycée, elles venaient inaugurer celui qui est destiné aux externes. Et elles ont pu constater que pour les lycéennes d’aujourd’hui, le sujet n’est plus tabou.

Si le financement du premier distributeur avait été rendu possible par une subvention, le second a été rendu possible par une collecte de fonds sur la plateforme participative Anavai.

D’autres établissements scolaires sont également demandeurs, dit Sandrine, « on est en train d’aider les archipels avec des dotations de serviettes, même si on n’a pas encore de quoi leur proposer un distributeur. » Il faut dire que le coût annuel d’un tel dispositif est de deux millions de Fcfp pour une moyenne de 6 serviettes par jeune fille et par mois, même si le distributeur et la moitié des serviettes sont offerts par le partenaire de l’opération.

A terme, Sandrine Salmon espère que ce type d’opération puisse être pris en charge par la puissance publique, comme c’est le cas dans d’autres pays. Elle espère aussi étendre le dispositif aux entreprises et aux lieux accueillant du public.