Au Salon de l’anglais, sept écoles et des nouveautés

Le Salon de l’anglais a débuté ce vendredi matin aux abords du Vaima, devant la boutique Air New Zealand. Depuis bientôt 30 ans, la compagnie met en contact des jeunes et des moins jeunes avec des écoles de langue kiwis. Elles sont sept cette année, dont certaines n’avaient jamais participé, et elles proposent une grande diversité de stages, purement linguistique ou couplés avec des activités. Le salon est ouvert de 8 heures à 18 heures jusqu’à samedi soir.

C’est devenu une tradition pour Air New Zealand qui organise cet évènement depuis bientôt 30 ans. L’idée : présenter à Papeete des écoles kiwis partenaires et surtout leurs offres de stages et séjours linguistiques, qui peuvent intéresser des jeunes du fenua. Voire des moins jeunes : le Salon est ouvert « de 12 à 77 ans ». Et cette année il y a le choix : sept écoles sont représentées depuis ce matin devant la boutique de la compagnie, au Vaima. Certaines travaillent depuis de longues années avec le fenua, d’autres qui viennent pour la première fois.

Les stages qu’ils proposent sont eux aussi très divers et pas seulement dans leur durée : en autonomie ou très encadré, anglais à plein temps, ou accompagné d’activités… Certaines écoles offrent même une préparation spécifique aux concours et examens qui juge les niveaux de langue. L’intérêt de ce rendez-vous ? Pouvoir comparer, bien sûr, mais aussi profiter de « package » avec vols vers la Nouvelle-Zélande, à des conditions avantageuses. Le salon est ouvert de 8 heures à 18 heures ce vendredi et ce samedi 25 janvier.