La 33e édition du Salon du tourisme a ouvert ses portes ce vendredi au parc expo de Mamao. Depuis 8 heures, les 268 exposants accueillent les visiteurs qui sont déjà nombreux à avoir vadrouillé parmi les stands. Certains ont déjà pris connaissance des promotions et savent ce qu’ils cherchent, tandis que d’autres, les curieux, sont prêts à se laisser séduire par les offres spéciales.

C’est parti. Le tant attendu Salon du tourisme, avec ses 268 exposants, accueille depuis ce matin ses premiers visiteurs. Plusieurs centaines de personnes se sont donc organisées pour découvrir les offres en primeur. « Je voulais venir avant la cohue, avant qu’il y ait du monde, mais bon, finalement, je suis tombée dans les embouteillages. Ne serait-ce que pour trouver une place de parking, ce n’est pas très évident… », confie l’une des premières clientes du salon. Parmi les passants croisés au parc expo de Mamao, on retrouve beaucoup de métropolitains, installés temporairement au fenua et souhaitant découvrir les archipels et les îles plus éloignées. C’est le cas de Nicolas, qui a pris soin de préparer sa visite en amont, pour aller plus vite : « On a fait le premier l’année dernière. On ne savait pas trop comment ça fonctionnait, du coup, on a repéré avant et on cherche maintenant les stands qui proposent ce que l’on veut dans les différentes îles. Pour ça, on s’est fait un petit plan. »

D’autres, des curieux moins organisés, se sont laissés tenter, au gré des échanges avec les commerciaux, par des activités ou des séjours imprévus. « Les gens qui nous abordent sont très accueillants et, grâce à eux, je me sens plus apte à acheter des prestations », dit Keanu. Et il n’est pas le seul à céder aux tentations : « Je voulais voir les bons plans qui sont proposés et venir avant qu’ils disparaissent », explique Clovis. « J’étais venu principalement pour voir des pensions sur une île et finalement j’ai divagué un peu… Il y a plein de trucs intéressants. »

Il faudra toutefois faire preuve de patience pour aller jusqu’au bout de vos achats, puisque 18 000 visiteurs sont attendus ces trois prochains jours à Mamao. Pour rappel, les offres sont déjà consultables sur www.SalonduTourisme.pf. À noter enfin que le traditionnel jeu-concours avec 16 billets d’avion à gagner pour diverses destinations a lui aussi été lancé ce matin. Pour la première fois, il est digitalisé, mais il vous faut toutefois vous rendre sur le stand de Tahiti Tourisme pour remplir un formulaire de participation numérique.