Au Salvador, Vahine Fierro et Kauli Vaast jouent leur qualification pour les JO 2024

Les World Surfing Games 2023 débutent aujourd’hui au Salvador. Une compétition dans laquelle nos deux pépites du surf local, Vahine Fierro et Kauli Vaast, tenteront de se qualifier aux Jeux Olympiques 2024.

Kauli Vaast (21 ans) et Vahine Fierro (23 ans), font partie de l’équipe des huit surfeurs de la Fédération française de surf qui représenteront l’équipe de France au Salvador. Une première pour Kauli et une revanche pour Vahine. En 2021, la surfeuse avait concouru au Salvador mais n’était pas parvenue à décrocher son ticket pour les JO de Tokyo : « La dernière fois, j’avais débuté en étant positive au covid et en passant par les repêchages… Je vais me concentrer sur ce que je sais faire, bien surfer, être intelligente et j’espère que ça passera pour finir première Européenne »? a confié la surfeuse dans une interview réalisée par la Fédération française de surf.

Ces World Surfing Games 2023 sont une compétition cruciale. Elle permettra à huit surfeurs, quatre hommes et quatre femmes, de décrocher leur ticket d’entrée aux JO de Paris qui se dérouleront à Teahupo’o en 2024. La meilleure et le meilleur des continents Europe, Asie, Afrique et Océanie seront qualifiés à l’issue de la compétition. Vahine et Kauli ont toutes leurs chances. « J’ai une revanche à prendre », dit la surfeuse de Huahine qui devra être plus performante que Pauline Ado, qui elle était parvenue à se qualifier en 2021 pour les JO de Tokyo. Kauli devra faire mieux que Joan Duru qui avait été sacré champion du monde au Salvador en 2021.

La cérémonie d’ouverture des World Surfing Games 2023 Salvador a eu lieu cet après-midi à 15h, heure locale, et la compétition débutera demain matin à 7h30, heure locale également.