Au Seatrade Cruise Global, objectif 1500 escales pour la Polynésie

Comme chaque année depuis 2009, la Polynésie française est représentée au Seatrade Cruise Global de Fort Lauderdale, « le plus important salon mondial du secteur de la croisière » et « temps fort annuel de la rencontre des armateurs avec l’ensemble des destinations et fournisseurs ». Objectif du secteur de la croisière en Polynésie : atteindre et garantir un seuil de 1500 escales par an à partir de 2025. Les précisions de notre partenaire Outremers 360°.

Du 28 au 30 mars dernier, au sein du pavillon rassemblant 6 États et territoires insulaires du Pacifique sud et la Pacific Tourism Organisation, sous la bannière de la South Pacific Cruise Alliance, plus d’une trentaine de compagnies de croisière sont venus rencontrer les délégués et travailler sur les itinéraires de 2024 et 2025 dans le Pacifique et bien entendu, en Polynésie française.

La délégation polynésienne, menée par le Président du Tahiti Cruise Club, Bud Gilroy, était composée de représentants du Tahiti Tourisme, d’Air Tahiti Nui, et de Tahiti Nui Travel, avec le soutien du Service du tourisme et de la Commune de Papeete, où se situe le principal port d’embarquement et de débarquement en Polynésie. « Dans la continuité des années précédentes, l’objectif est de pouvoir échanger directement avec les décideurs du secteur, les informer sur les évolutions et les programmes d’aménagements et d’infrastructures, ou les possibilités de coopérations marketing ».

Les acteurs de la croisière en Polynésie ont profité de l’événement et de ces rencontres pour « détailler les capacités réceptives de chaque île, faire le bilan des opérations passées, envisager de nouveaux itinéraires, ou encore organiser l’ensemble de la logistique nécessaire au renforcement des têtes de lignes à Papeete », le tout « en fonction des navires et des attentes des compagnies ». Les transitions environnementales sont également régulièrement évoquées, ainsi que le soutien direct possible aux initiatives locales de préservation des espaces et des espèces, ajoute un communiqué du Tahiti Cruise club.

L’enjeu pour la destination est d’inciter les compagnies « à accroître leurs nombres d’escales en Polynésie avec des navires adaptés à la destination et de maintenir chaque année une moyenne de moins de 500 passagers par escale ». Multiplier les passages des navires, en programmant des opérations de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec des embarquements et débarquements via l’Aéroport de Tahiti est donc au cœur des discussions, avec la prise en compte entre autres, du futur terminal international de croisière au Port autonome de Papeete.

Sur les objectifs, le secteur de la croisière en Polynésie a « un nouveau cap à franchir ». « La Polynésie a fixé de nouveaux objectifs pour atteindre et garantir un seuil de 1500 escales par an à partir de 2025 », indique le Tahiti Cruise Club, dans un contexte « de croissance ayant permis de doubler l’activité entre 2015 et 2019 par rapport aux cinq années précédentes et d’atteindre une moyenne de 1 000 escales par an ». Le secteur polynésien note aussi « un redémarrage très positif à l’issue de la crise de 2020 et 2021 ».

« Nous parvenons à développer un modèle original de croisière, durable et coordonné, avec des navires de petites et moyennes tailles, adaptés à nos îles et à leurs capacités d’accueil. Les opérateurs nous suivent dans cette voie. En conjuguant les ports de têtes de ligne dans le Pacifique Sud, dont Tahiti est l’un des plus prisés, nous pouvons répartir des itinéraires. Nous touchons déjà plus d’une trentaine d’îles en Polynésie, pour un total d’une cinquantaine dans le Pacifique. Nous organisons en fin d’année avec nos partenaires le second South Pacific Cruise Forum sur Papeete, pour que cette dynamique s’amplifie et que tous ensemble nous puissions choisir notre développement, anticiper et nous adapter », a expliqué Bud Gilroy est président du Tahiti Cruise Club et de la South Pacific Cruise Alliance. Dans le domaine de la croisière, la Polynésie inscrit ses ambitions dans un dynamique régionale, et ses partenaires -les Samoa américaines, les Samoa, les Tonga, Pitcairn, Wallis et Futuna et le South Pacific Tourism Organisation- ont d’ores et déjà validé le stand de l’année prochaine.