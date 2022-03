Autisme : un accompagnement plus spécifique et axé sur la communication

Des parents concernés avant tout Nathalie Rougé est éducatrice et graphothérapeute et lorsqu’elle et son mari ont constaté que leur fils ne se développait pas comme les autres enfants qu’elle côtoie dans son métier, ils ont rencontré des spécialistes qui l’ont diagnostiqué. Un chemin long pour ce trouble autistique en particulier qui se révèle très complexe, explique Nathalie. Aujourd’hui Valentin est en classe de première et a de bons espoirs d’intégration dans le monde du travail, mais ses parents conviennent qu’il leur a fallu beaucoup travailler avec leur fils pour cela. « On nous proposait des structures qui géraient tout notre enfant, se rappelle Sébastien Rougé, et nous on avait besoin de le comprendre et donc on a fait beaucoup de soins à domicile ». C’est ce qui les guide aujourd’hui dans leur démarche : « dans une grande structure on a toujours peur d’être un enfant parmi d’autres », qui n’ont pas les même besoins. Le milieu hospitalier ne favorise pas non plus une intégration des enfants à la société selon eux, puisqu’ils apprennent par mimétisme. Leur démarche a eu « des effets bénéfiques incroyables, et c’est cela qu’ils veulent partager » explique Sébastien. https://www.radio1.pf/cms/wp-content/uploads/2022/03/AUTISME-03-Sebastien.wav