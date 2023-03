Autisme : vers une société plus inclusive

À l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, l’association Tous CAApables organise dimanche prochain, le 2 avril, une journée de festivités. Une manière de faire connaitre ces troubles et de continuer à faire évoluer les mentalités.

Une société plus inclusive, c’est ce à quoi aspire L’association Tous CAApables. Créée il y a un peu plus d’un an, pour venir en aide aux personnes atteintes de troubles de l’autisme et du langage cette association veut faire sa part en organisant – à l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme- une journée festive et récréative.Un moment de partage essentiel selon Sebastien Rougé, président de l’association et qui surtout participe à l’évolution des mentalités a l’heure où l’on détecte en polynésie de plus en plus de personnes atteintes d’autisme. Des enfants mais aussi des adultes chez qui l’on détectera ces troubles longtemps pointés du doigt, moqués mais aussi vu comme des ignorants. « On s’aperçoit aussi aujourd’hui qu’ils peuvent avoir une intelligence. Le regard a changé, ça a évolué, ce n’est plus tabu… Maintenant il y a plutôt un mouvement vers une reconnaissance », dit le président de l’association.

A l’heure actuelle il est difficile de définir le nombre d’autistes au fenua mais ce qui est sur c’est que la prise en charge a bien évolué. Ce handicap est aujourd’hui plus facilement détectable chez les enfants mais aussi chez les adultes, grâce a l’arrivée de médecins spécialisés… le suivi étant bien meilleur qu’il y a quelques années. Et c’est dans cette dynamique que les autorités et les associations œuvrent. « Tous CAApables » convie donc le public ce dimanche 2 avril sous le fare pote de la mairie de Papeete où des stands de sensibilisation avec des professionnels (éducateur ABA, psychomotriciennes) , des stands de jeux autour des troubles sensorielles mais aussi des jeux traditionnels destinés aux enfants seront proposés. L’association projettera également le premier épisode d’une série sur l’autisme en Polynésie française. Des vidéos qui seront ensuite visibles sur la chaîne YouTube de Tous CAApables.