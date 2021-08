Auto-tests et vaccination en pharmacie, comment ça marche ?

Le conseil des ministres a annoncé l’autorisation de la vente d’auto-tests et de la vaccination contre la Covid-19 par les pharmaciens. Une mesure qui ne sera pas effective immédiatement, car il faut commander ces tests, et tous les pharmaciens ne sont pas formés à la vaccination. Tous ne disposent pas non plus d’un espace confidentiel pour procéder aux injections.

En réponse à l’évolution critique de l’épidémie de Covid-19, deux mesures permettront une meilleure réponse à l’épidémie. La vente d’auto-tests en pharmacie d’un côté, « permettrait d’élargir l’offre de dépistage » indique Henri-Pierre Mallet, épidémiologiste à la Direction de la santé. Les auto-tests en question fonctionnent sur même principe que ceux utilisés jusqu’ici à une différence près : le prélèvement est nasal et non naso-pharyngé. Il est ainsi plus simple à réaliser car moins profond, mais l’épidémiologiste met toutefois en garde : »Quelques gestes sont à respecter. L’idée c’est plutôt que ces tests soient accessibles à tout le monde mais qu’on les fasse si possible sous supervision d’un professionnel de la santé. Ces tests vont être mis à disposition des médecins généralistes et des professionnels de santé qui vont pouvoir proposer à leurs patients de le faire directement devant eux. »

Ces dispositifs de dépistage sont réputés particulièrement fiables : « S’il est positif c’est effectivement un diagnostic de Covid », indique le docteur Mallet. Il explique également qu’« il n’y a plus besoin actuellement de confirmation par un test PCR sur un test antigénique positif. Par contre sur un test antigénique négatif où les personnes auraient quand même des symptômes, là il serait nécessaire de faire un PCR de contrôle qui est plus précis et qui pourrait retrouver une infection. » Au niveau des pharmacies, la commande d’auto-tests ne présente aucune difficulté particulière et devrait se faire ces jours-ci.

Les pharmaciens en renfort des vaccinodromes et aussi en officine

Au lendemain de cette annonce, les pharmaciens interrogés ont montré dans l’ensemble de la réserve sur la faisabilité de la vaccination au sein de leurs officines. La question de la formation ainsi que celle de l’espace disponible inquiète quelque peu. Le ministère de la Santé et le Conseil de l’ordre des pharmaciens expliquent qu’il s’agit pour l’instant d’habiliter les pharmaciens à participer à la vaccination en vaccinodrome. En parallèle, certaines pharmacies « disposent d’un espace de confidentialité qui sert normalement à faire les essayages pour ce qui relève de l’orthopédie. Il peuvent tout à fait être utilisés pour pouvoir vacciner de façon confidentielle les patients qui se présenteraient en pharmacie, » indique le Dr Philippe-Emmanuel Dupire, président du Conseil de l’Ordre des pharmaciens.

Les plus jeunes pharmaciens ont reçu au cours de leur cursus une formation à la vaccination et peuvent être mobilisés rapidement, ce qui n’est pas le cas des pharmaciens plus âgés. Le Dr Dupire explique « qu’une formation sera mise en place entre octobre et novembre avec l’université de Grenoble, qui permettra d’habiliter les pharmaciens qui ne le sont pas à vacciner contre la Covid mais aussi d’autres maladies comme la grippe. »