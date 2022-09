Automobile : pas de salon, et des prix qui vont faire des bonds

Pour la troisième année consécutive, il n’y aura pas de Salon de l’automobile à Tahiti. Cette fois, ça n’est pas le Covid qui est en cause, mais les difficultés techniques des constructeurs et logistiques des concessionnaires qui peinent à se faire livrer en véhicules. Pourtant, les chiffres le montrent, la demande est là. Et face aux tensions mondiales du marché, et à une inflation généralisée, les prix, déjà à la hausse, ont toutes les chances de flamber dans les mois à venir.

Mamao ne fêtera pas l’auto. Pas cette année, en tout cas : le traditionnel Salon de l’automobile tahitien de septembre, déjà annulé en 2020 et 2021 pour cause de Covid, n’aura pas non plus lieu en 2022. Cette fois, ce ne sont pas les sursauts de la pandémie qui sont en cause, mais ses échos dans le commerce mondial. Lionel Foissac, qui assure la présidence tournante du Syndicat professionnel des concessionnaires automobiles (SPCA) parle de « difficultés techniques et logistiques » : les pénuries mondiales de semi-conducteurs, les tensions sur les matières premières, et bien sûr les difficultés du fret maritime sont autant de facteurs qui ralentissent et limitent les livraisons, en Polynésie comme ailleurs. « On ne peut pas faire un salon dans ces conditions, sans voiture et avec des délais de livraison qui ne correspondent à plus grand chose« , explique le directeur général de Nippon Automoto.

4 100 immatriculations depuis le début de l’année

Un regret, puisque le salon de Tahiti représente normalement jusqu’à 15% du chiffre d’affaires du secteur. Et que la demande, elle, est bien là. Les concessionnaires ont beau parler d’année « correcte » mais « pas formidable », le secteur de l’automobile fait partie de ceux qui ont bien résisté à la crise de ces deux dernières années. Avec 6 900 quatre-roues vendus en 2021, le marché, en baisse notable en 2020, a retrouvé plus de 90% de son volume de 2019, année record dans la décennie, et avait déjà dépassé, l’année dernière, les chiffres de 2009 à 2017. Quant à 2022, elle partirait, d’après le SPCA sur des bases « comparables » à celle de 2021. Les chiffres de l’ISPF comptent pourtant, sur les 6 premiers mois de l’année, plus de 4 100 nouvelles immatriculations de quatre roues dont 2 900 voitures particulières, un record absolu pour le secteur. Lionel Foissac table néanmoins sur une année « équivalente » à la précédente, avec environ 7 000 ventes en fin d’année.

Nouvelles hausses de prix à l’horizon

Salon ou pas salon, les concessionnaires voient donc passer les clients. Et si certains se pressent dans les showrooms, c’est que les prix pourraient faire des bonds dans les prochains mois. Les raisons sont les mêmes : disponibilités des matières premières et de l’électroniques qui poussent à la hausse les prix usine, désorganisation et flambée du fret qui alourdit encore la note au débarquement… Un phénomène « mondial » précise le président du SPCA. Les fortes variations dans les taux de change – avec un dollar historiquement fort face à l’euro, et donc au franc Pacifique – n’aident pas. Même si ces variations sont pour l’instant invisibles dans les chiffres des prix à la consommation de l’ISPF – mis à part sur les motos, dont les prix ont augmenté de près de 16% sur 12 mois – « grosso modo tous les importateurs ont déjà augmenté les prix en milieu d’année », reprend Lionel Foissac. « Mais je pense que l’année prochaine, ou en fin d’année, on passera à une étape supérieure ».

En Europe et aux États-Unis, le marché de l’automobile subit aussi le bouillonnement du virage écologique, avec une percée historique de l’électrique et des règlementations très contraignantes à l’horizon (avec la perspective d’une limitation, voire une interdiction pure et simple des moteurs thermiques d’ici 2035 à 2040). De quoi inquiéter le secteur automobile polynésien ? « Non, répond Lionel Foissac, on n’a pas de retard sur la transition écologique, les véhicules propres représentent déjà 15% du marché, et s’il y a des normes, on pourra s’y adapter sans aucun souci ».