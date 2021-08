Aux Australes, on prend des mesures plus strictes pour éviter le pire

Le nombre de cas de Covid augmente doucement aux Australes. Rimatara, Rurutu et Tubuai semblent les plus touchées, tandis que Rapa est toujours Covid-free. Aucune donnée n’est disponible pour Raivavae actuellement. Les Australes font partie des territoires les moins touchés par le Covid mais figurent aussi parmi les plus isolés et sont donc tributaires des évasans. Des mesures plus strictes que le seul couvre feu actuellement en vigueur sont en cours d’installation : un confinement le week-end pour Rurutu et un renforcement des mesures de restriction à Rimatara.

Le bulletin épidémiologique annonçait hier que 45 îles de Polynésie sont à présent touchées par le Covid. Parmi elles, une partie des Australes. Aucune donnée n’est disponible pour Raivavae et Rurutu ; en revanche à Tubuai et Rimatara le nombre de cas augmente doucement. Rapa, elle, est Covid free. Tubuai est la deuxième île la plus peuplée des Australes après Rurutu, avec plus de 2 300 habitants. Hier on comptait 43 cas actifs pour 60 cas cumulés dont 3 hospitalisations à Tubuai. Le problème du maire, Fernand Tahiata c’est que « les gens ne respectent pas forcément un confinement strict lorsqu’ils sont malades, ils sortent et moi je vais savoir ça deux ou trois jours après » se plaint-il. Il se dit énervé « de ne pas connaître le nom des personnes ou le foyer où le virus est présent ». Les données médicales sont personnelles et protégées par la loi. D’où l’importance de faire appel à la responsabilité individuelle. Sur l’île, près de 55% de la population est vaccinée.

Une quarantaine de personnes originaires de Rapa avaient été placées en isolement à Tubuai et ont pris le bateau aujourd’hui. Rapa, qui n’enregistre aucun cas de Covid grâce à un isolement strict des personnes qui arrivent, avait fait ré-embarquer ces passagers du Tuhaa Pae testés positifs au début du mois d’août.

Rimatara n’est plus si préservée

Du côté de Rimatara, qui était épargnée jusqu’ici, 21 cas de Covid ont été détectés et 14 sont en attente de confirmation. D’après Artigas Hatitio, le maire de l’île, la population est favorable à des mesures plus strictes comme un confinement. Il a déjà commencé à prendre des mesures pour inciter la population à rester confinée et il explique son inquiétude : « au vu de la situation que la Polynésie connaît actuellement, les hôpitaux sont surbookés et les évasans sont peut-être aussi triées sur le volet, je ne voudrai pas arriver à une situation ou on devrait garder un cas grave sur Rimatara. » Après avoir éteint l’éclairage public pendant le couvre-feu, il pense à aménager les horaires d’ouverture des magasins et des services publics. Cet après-midi il rencontre le tavana hau des Australes.

L’île la plus peuplée des Australes avec plus de 2 570 habitants, c’est Rurutu. Les données relatives au Covid ne sont pas encore disponibles mais après concertation avec le maire, un confinement le week-end sera mis en place à partir du 28 août.