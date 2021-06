Aux Bahamas, l’apnéiste Denis Grosmaire vise les 110 mètres

Il y a trois jours, l’apnéiste Denis Grosmaire a atteint la barre mythique des 100 mètres de profondeur en immersion libre. Une performance réalisée lors de sa préparation à la Vertical Blue, une des plus importante compétition internationale d’apnée, prévue du 13 au 23 juillet au Dean’s Blue Hole, aux Bahamas. Le résident de Tikehau veut emmener le drapeau polynésien encore plus profond.

Chasseur sous-marin depuis « tout petit », Denis Grosmaire ne s’est réellement intéressé à l’apnée sportive qu’en 2015. Un coup de foudre qui dure pour ce jeune quarantenaire, qui n’a de cesse de partager sa passion, et surtout de l’explorer en repoussant ses propres limites. Des 20 à 30 mètres des débuts, il franchit les paliers, un à un. 53 mètres à Nice, en 2016, après une formation d’instructeur d’apnée. 68 mètres l’année suivante, sa « connexion avec l’océan », qu’il ressent depuis toujours, le fait progresser très rapidement. En septembre 2019, celui qui habite désormais Tikehau atteint les 93 mètres à la Vertical Blue, aux Bahamas. Une compétition de premier plan, à laquelle il participera de nouveau dans quelques semaines. Car le Polynésien, déjà sur place depuis plusieurs jours, est bien décidé à aller plus profond. Mercredi, il atteignait la barre mythique des 100 mètres de profondeur, toujours en immersion libre. Une discipline de l’apnée qui se pratique sans palme, sans lest, souvent sans masque, et avec seul guide un filin qui s’enfonce dans les profondeurs.

Cette performance, saluée par son sponsor Air Tahiti Nui sur Facebook, il la doit à une préparation intense. « Mon travail de relaxation a joué un rôle considérable, il est nécessaire d’être détendu pour ce type de plongée. La veille, j’avais déjà réalisé un gros travail de méditation et de visualisation. Toutes conditions étaient réunies pour que tout se passe bien », explique le sportif depuis les Bahamas. « Quand j’ai entendu l’alarme sonner à -90 mètres, je savais qu’il me restait plus que 10 mètres, c’était une grande satisfaction d’afficher le drapeau Polynésien à ces profondeurs là ».

« Préparer la plus belle compétition au monde »

Denis le sait : « S’entrainer, c’est une chose, en compétition les choses sont différentes ». Pas question donc d’arrêter là sa préparation. La Vertical Blue, compétition de référence dans le milieu de l’apnée, n’aura pas lieu avant un mois à Long Island. L’île des Bahamas compte une pléiade de trous marins, et l’un d’entre eux fait figure de mythe dans le milieu de la plongée : Dean’s blue hole. C’est dans ce trou bleu, un des plus profonds du monde avec ses 202 mètres, que le Polynésien tentera d’accomplir un nouveau miracle. « Dans ce trou bleu, il y a deux plateformes : une d’échauffement et une de performance. Avec mon ami Thibault, on s’entraine quasiment quotidiennement afin d’être prêt pour la compétition ».

Denis compte bien profiter de cette compétition pour atteindre de nouveaux objectifs. « Au début de la compétition, je vais essayer de partir du 100 mètres ensuite, je tenterai les 110 mètres ». Une performance qui lui permettrait de se classer parmi les meilleurs apnéistes au monde. Rendez-vous, donc du 13 au 23 juillet, au fond du trou bleu.