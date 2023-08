Aux îles Marshall, shopping débridé avec l’argent des réparations nucléaires

Le magazine Islands Business révèle que le maire de Bikini et des îles où ont été relogés ses habitants, et l’avocat de la collectivité, ont siphonné d’importantes sommes du fonds de compensation destiné aux victimes des essais nucléaires américains. Face aux protestations de la population, les deux hommes prétendent qu’il s’agit « d’investissements qui n’ont pas encore porté leurs fruits ».

Le 1er mars 1954, les États-Unis faisaient exploser leur plus grosse bombe nucléaire au-dessus de l’atoll de Bikini, aux îles Marshall. Les quinze mégatonnes, la boule de feu de plus de 7 km de diamètre, et les trois îles vaporisées marquaient le début d’une campagne d’essais qui comptera 23 explosions de plus, jusqu’à la fin des années 50.

Ce n’est que dans les années 80 que le gouvernement américain met en place deux fonds de compensation, qui fonctionnent de manière satisfaisante pendant près de 40 ans. Mais en janvier dernier, les paiements sont soudainement stoppés ; malgré les assurances des dirigeants promettant de « payer la semaine prochaine », aucun versement n’a été fait cette année. Des dizaines de millions de dollars auraient été siphonnés.

Un audit réalisé en 2016 montrait les fonds de compensation en solde positif de 71 millions d’une part et 57,5 millions de dollars d’autre part – 14 milliards de Fcfp au total. Aujourd’hui il ne reste qu’un peu plus de 10 millions sur le premier compte, et on ne sait pas combien il reste sur le second.

Il s’avère que deux personnalités, le maire de Bikini Anderson Jibas et son avocat basé aux États-Unis, ont fait un peu de shopping en 2018 et 2019. Un appareil Bombardier Dash8 pour 353 millions de Fcfp, officiellement pour améliorer l’approvisionnement de ces iles éloignées, mais qui dort aujourd’hui dans un hangar de Taiwan pour 800 000 Fcfp par mois. Deux navires cargo, toujours sous couvert d’approvisionnement, pour 130 millions – les îliens, furieux, ont tenté d’en couler un le mois dernier en guise de protestation. De l’immobilier aussi, avec un ensemble d’appartements dans la capitale des Marshall, Majuro (141 millions), et un terrain agricole de près de 1 200 hectares à Hawaii (521 millions). Sans compter la flotte de voitures « pour le gouvernement », 69 millions, et les nombreux voyages en première classe vers les États-Unis.

C’est Anderson Jibas qui avait obtenu de l’administration Trump de prendre la main sur l’administration des fonds de compensation. Interrogés par le quotidien The Telegraph, les deux hommes affirment qu’il s’agit d’investissements au nom du peuple, qui n’ont pas encore porté leurs fruits. Quand les habitants ont organisé une marche sur la mairie pour demander des explications, le maire a sauté dans son pick-up tout neuf… C’est maintenant le gouvernement américain qui s’intéresse à ces transactions.