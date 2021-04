Aux Tuamotu, le gouvernement parle logement et équipement

Une délégation menée par le président Édouard Fritch et le haut-commissaire Dominique Sorain était en déplacement dans les Tuamotu ces deux derniers jours.

La délégation, qui accueille aussi plusieurs membres du gouvernement, dont Tearii Alpha, Yvonnick Raffin, Jean-Christophe Bouissou, et René Temeharo, a débarqué mercredi matin à Katiu, atoll de 240 habitants situé à l’Ouest de Makemo. Sur place, les élus locaux, dont le tavana de Makemo Félix Tokoragi et les maire délégués de Katiu et Taenga, Kirianu Ani et Tohotika Teremihi, avaient organisé une réunion publique. Au centre des discussions, la question du logement, notamment : deux jeux de clés de fare OPH et 24 aides à l’amélioration de l’habitat AAHI ont été remis sur place. Les élus en ont profité pour visiter le chantier du futur débarcadère et de la marina en cours de construction près de l’aéroport, ou encore d’évoquer le projet de « murs de protection du littoral », que Katiu voudrait faire construire côté lagon.

Le plateau sportif dénommé « Édouard Fritch »

Dans l’après-midi, le Tahiti Nui, navire du Pays mobilisé pour l’occasion, a ensuite embarqué la délégation à Makemo que Félix Tokoragi et certains membres de son conseil municipal avaient déjà rejoint en speed-boat. « Après le lever des couleurs et les hymnes devant la mairie, les officiels se sont dirigés vers le plateau sportif dénommé « Édouard Fritch », qui est désormais équipé d’un chapiteau » écrit le gouvernement. Là encore, la question du logement occupe une bonne partie du programme : 11 bons AAHI ont été attribués et quatre autres sont attendus dans les semaines à venir.

À 9 kilomètres au sud du village principal, l’OPH construit en outre un lotissement : les arrêtés d’attribution de lots ont été remis lors de sa visite à 15 familles de l’atoll. Ces lots, d’environ 1100 m2 chacun, seront équipés d’un fare, et loués « 5 000 francs mensuels pendant 5 ans, avec un coût minimum pour l’accession à la propriété de 270 000 francs ». Un plateau sportif et une aire de jeu pour enfants devraient enrichir le site qui sera aussi équipé de panneaux solaires et de potagers. « Quinze projets similaires sont prévus, dans l’archipel des Tuamotu et dans l’archipel des Marquises » précise le gouvernement. Les membres du gouvernement et le haut-commissaire, après avoir échangé avec le conseil municipal sur divers sujets (délégation de service public pour l’électricité, gestion de l’eau, développement agricole…) ont embarqué dans la soirée à bord du Tahiti Nui et visité ce jeudi Taenga, Raroia et Takume.