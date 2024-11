L’association Aveia Ora, « Agence immobilière très sociale de Polynésie française », créé en 2021, fait ses débuts opérationnels officiels. Destinée à prendre en charge les familles en grande difficulté en leur proposant des logements à bas prix dans le marché locatif privé, elle devrait prendre « deux à trois fois plus d’ampleur » que l’AISPF.

On connaissait déjà l’AISPF, l’Agence immobilière sociale de Polynésie française qui s’adresse aux salariés pauvres et aux étudiants boursiers en recherche d’hébergement, et qui ne paient qu’un tiers du loyer nominal. Voici venir l’Agence immobilière très sociale – aussi nommée Aveia Ora – qui elle, vise les familles en grande difficulté. Cinq familles viennent d’être logées, après transmission de leurs dossiers par la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE).

Presque le même nom, même organisation réduite sur un modèle associatif, et même principe : l’agence loue dans le parc privé des logements meublés destinés à des familles en précarité, pour une somme très réduite, entre 5 000 et 25 000 Fcfp à leur charge, durant une période maximale de deux ans, au cours desquelles elles bénéficient aussi d’un accompagnement social renforcé. Aveia Ora dispose, au titre de l’année 2024, d’une subvention de fonctionnement de 69 millions de Fcfp.

Aveia Ora devrai devenir un dispositif de « deux à trois fois plus d’ampleur » que l’AISPF, dit son président Jerry Biret, soit 500 à 750 logements.

